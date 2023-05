La razón por la que no se aguantan a Claudia Bahamón en el set de ‘MasterChef’

Parece que las ocurrencias de la presentadora no son muy bien recibidas, sobre todo por Jorge Rausch. La paró de un grito

La presentadora del canal RCN, Claudia Bahamón, quien participa desde hace años en cada una de las ediciones de ‘MasterChef Celebrity’. Se ha vuelto mucho más famosa gracias al programa que hoy es la joya del canal, pues aumenta el rating de formas impresionantes y es el favorito de los colombianos. Debido a esto, la modelo ha aprovechado sus cuatro millones de seguidores en Instagram para compartir los momentos más graciosos de la producción y algunos detrás de cámara.

En las publicaciones aparecen varios concursantes del reality, así como algunos jurados. El más gracioso fue el publicado recientemente por Claudia Bahamón, allí se ve como intentaban grabar una promoción para el programa y luego una de las estufas se enciende y empieza a quemar una olla. El momento decisivo fue cuando la presentadora entró junto al chef Nicolás de Zubiría, con un extintor a apagar el fuego mientras los concursantes gritaban y se ahogaban.

Como se trataba de algo ficticio, todo era risas y diversión, hasta que a Claudia Bahamón, se le va la mano con el extintor y empieza a arrojar su contenido sobre todos, pero especialmente sobre el chef Jorge Rausch, quien se caracteriza por tener un humor bastante fuerte y no tolerar muchas cosas. Considerado por la audiencia como el juez más ‘bravo’ del programa.

Cuando la presentadora intenta apagar el fuego, se ve a Rausch muy divertido hasta que le cae el contenido del extintor en la cara y decide gritar: “ya Claudia, ya no más”, mientras se aprecia cómo cambia por completo su expresión. Al aparecer, las ocurrencias de Claudia Bahamón, en ocasiones no son muy bien recibidas por parte del chef, quien no duda en expresarse cuando algo le molesta.

