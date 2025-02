Trinos de desgobierno: La irresponsable gestión de Petro en X

Por: Vargas, Germán |

febrero 10, 2025

Infame, Petro publicó en X una “rectificación” agregando que el Consejo de Estado había defraudado al debido proceso, al fallar una tutela en contra suya. Es decir, acata, pero no respeta a la justicia.

Cayendo en la diabólica tentación del poder, durante la campaña presidencial, el petrismo conminó un pacto: “hasta que la «dignidad» se haga costumbre”. Infausto, ese espíritu abandonó a los 'nadie', y quiso encubrir sus fracasos, instrumentalizando a quienes prefirieron 'escapar' de Colombia, para vivir ilegalmente en Estados Unidos.

Ante la defraudada Colombia profunda, el discurso del enemigo interno se volvió insuficiente. Por eso nuestro presidente empezó a culpar a Trump, desde su posesión. Soberbio, Petro Ignoró que la gestión del cambio era, esencialmente, comunicación. Creyó que la indiferencia, la mala información y los estallidos se exorcizaban desterrando del palacio presidencial a la prensa (the press, deprés), porque acentuaba su ansiedad o «depres-sión».

Trastornado como Don Quijote, busca pelea en la gigante X porque tiene forma de molino de viento. Ocasionalmente, se trepa a cualquier atril o tarima, para vociferar acusaciones y reivindicaciones, como si estuviera poseído por Malcolm X. Y muchas veces la lengua se le traba. Paradójicamente, los fantoches internautas que censuran sus vociferaciones, aplaudían las necedades de Mr. Taxes.

Petro necesita una camisa de fuerza para impedirle trinar (el Diccionario de la Lengua Española define trinar como rabiar). Necesita tratamiento para regular su impulsividad, y desintoxicación de información, pues sus falsos positivos son reincidentes y no demuestra humildad, vergüenza o remordimiento.

Colombia urge una agencia de comunicaciones institucionales. Los pronunciamientos deben profesionalizarse, y emitirse mediante plataformas oficiales —no cuentas personales en X, medio que no es democrático porque no todos los ciudadanos tienen membresía—. Además, los formatos deben incluir alocuciones, conferencias de prensa y comunicados formales, en lugar de mensajes improvisados bajo Estados de Conmoción o Conciencia Alterada.

Como cualquier adicto a las redes, Petro también es víctima de esa virtualidad donde la libertad de expresión legitimó la creatividad semántica para disimular los abusos, las calumnias y las amenazas. Descontinuado, el programa de variedades “Duque TV”, transmitido durante la pandemia, creí que Petro convertiría a RTVC en su fortín.

No. Invadió a la red de un oligarca. Y no lo hizo para transmitir contenidos de Comunicación No Violenta, Resolución de Conflictos y Concertación, sino para protagonizar el tragicómico montaje “Argument Clinic”, de Monty Python.

Compatriota, ¿con cuánta frecuencia atestigua o participa en debates perpetuados sin sentido, porque las partes nunca se escuchan y automáticamente se llevan la contraria?; ¿reclamos donde una parte responde de manera condescendiente, hasta que la otra se cansa y se resigna a que sigan violando sus derechos?; ¿discusiones en las que alguien intimida o maltrata a otra persona?; ¿réplicas del argumento de moda, la abyecta, pero invencible falacia “ad hominem”, que simplemente desprestigia o humilla al otro, usando trucos actitudinales, distracciones lingüísticas o sabotajes lógicos-estadísticos?

Internet ofrece evidencias plausibles para defender a cualquier bando, así como dudas razonables para desmentirlo. Los colombianos estamos indignados por el errático comportamiento y desgobierno de nuestro dignatario. Vade Retro, Petro. Fuera Petro de X.

