Tres mensajes claves de los jóvenes para el próximo presidente

Jóvenes a candidatos: ¿Qué pueden hacer si no logran entrar a educación superior? ¿Por qué no hay suficientes oportunidades? ¿Por qué es difícil encontrar empleo?

Por: Brandon Hernandez |

abril 28, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Los jóvenes están participando cada vez más en política, ese es un hecho con el que tienen que convivir los hoy candidatos a la Presidencia.

Las injusticias, las deudas sociales y los atropellos les ha llevado a que cada vez más se animen a marchar, a salir a votar y a hacer incidencia en las discusiones de país.

-Publicidad.-

2022 representa una gran oportunidad en ese sentido, el próximo presidente de Colombia debe ser capaz de liderar entendiendo sus sentires, preocupaciones y miedos si quiere tener buena gobernabilidad.

A día de hoy los candidatos más opcionados a llegar a la Casa de Nariño son Petro, Fico y Fajardo. Pero si quieren lograr eco en la juventud del país, deberán tener en cuenta, por lo menos, tres mensajes claves.

Publicidad.

En primer lugar, deben ser capaces de responder preguntas incómodas. Ojalá en los habituales recorridos por Colombia, intenten mirar a los ojos y atender las inquietudes que se hacen los jóvenes a esa edad:

¿Qué pueden hacer si no logran entrar a la educación superior? ¿Por qué no hay suficientes oportunidades? ¿Por qué es tan difícil encontrar empleo sin ‘palancas’? ¿Cómo le dicen a sus madres que deben estar en las aulas y no buscando la comida de la familia? ¿Por qué no cuentan con rutas claras de salud mental? ¿Qué deben hacer cuando un grupo armado vaya a tocar su puerta? ¿Dónde y cómo les van a enseñar sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué nadie está haciendo lo suficiente contra el cambio climático?

Tal vez son muchas preguntas incómodas, pero este país necesita afrontar las discusiones difíciles con altura. Especialmente, cuando son doce millones de personas las que están esperando respuestas y no más mensajes engañosos.

En segundo lugar, el discurso debe conectar, un Presidente debe generarles confianza. Ojalá el próximo 7 de Agosto, en la posesión presidencial, seamos testigos de un mandatario que por fin transmita la sensación de que no defraudará a su electorado. El próximo gobierno debe saber leer cada una de esas señales, debe mostrar más empatía, debe ser más abierto, debe ser más joven.

Y eso no implica abrir cuentas de Tik Tok para intentar suavizar o caricaturizar las propuestas. No se trata de estar a la moda, de hecho no les luce mucho.

El próximo presidente no puede causarles miedo, debe promover políticas que los inviten a soñar con los pies sobre la tierra. De lo contrario, seguiremos viendo con ojos cómplices la fuga de talentos en este país.

Por último, los jóvenes tienen preocupaciones prácticas, abórdenlas. Según datos del DANE son cerca de 1.5 millones los que no encuentran empleo, el desempleo en las mujeres jóvenes alcanza un 27% y ellas representan un 80% del total de Ninis que tiene el país. En Colombia casi 900 mil jóvenes pueden estudiar “gracias” al ICETEX, pero con las condiciones del mercado laboral, esto se convierte en una pesadilla.

Actualmente los planes de Gobierno de Fico, Petro y Fajardo repiten fórmulas distintas para atender esas y otras problemáticas, pero ninguno hace referencia a la necesidad de contar con una política pública de juventud que reglamente y articule las acciones del Estado para este segmento de la población.

Ninguno habla de la importancia de contar con un eje rector en materia de juventud que transforme las limitaciones institucionales de Colombia Joven. Todos se quedan cortos en las soluciones prácticas, en los cuellos de botella del sistema y en la articulación de los actores.

Los candidatos a la presidencia deben tener mucho cuidado con la proyección que están dando a la juventud. A los jóvenes los vemos como voluntarios de campaña en las calles, pero su compromiso no se agota ahí, se ratifica en el gobierno o en la oposición, y la presión social y el movimiento estudiantil que se tomó la agenda pública en el 2019 es solo una muestra de ello.

Si Petro, Fico o Fajardo quieren gobernar un país que represente oportunidades para la ciudadanía joven, deben responder las preguntas cotidianas que hacen, deben brindarles confianza y deben hablarles con soluciones prácticas que permitan transformar las problemáticas estructurales que hoy padecen. Hasta el momento, aún están en deuda con eso.