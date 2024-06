Tres líderes étnicos que inspiran durante el 'pride' e invitan a sentir orgullo por la diversidad 

En Colombia no son claras las cifras sobre población LGBTIQ+ con enfoque étnico. Es por ello que líderes del pueblo afrocolombiano le apuestan a este reconocimiento

Por: Mónica Parra |

junio 27, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El mes de junio es una oportunidad para reconocer los liderazgos de las personas LGBTIQ+ que durante 30 días se unen para levantar la voz en un símbolo de ciudadanía. En Bogotá, por ejemplo, se dará la marcha del orgullo en su versión N° 41 en pro de los derechos de esta comunidad.

El Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA, que enfoca sus esfuerzos en fortalecer los aportes de los pueblos étnicos en la construcción de la nación también le apuesta a reconocer los liderazgos diversos que trabajan por la igualdad y la inclusión.

Según el Informe Nacional de Empleo del INEI, se notifica que el 14,9% de las personas LGBTIQ+, en comparación con el 11,1% de quienes no se autorreconocen como parte de esta comunidad, enfrentan altas dificultades a la hora de acceder a empleos formales. Esto invita a reflexionar sobre la necesidad de presentar más propuestas laborales para personas de género diverso, apoyando su transición, la legalización de su documentación y su fortalecimiento educativo, para así tener las mismas oportunidades que los demás..

De acuerdo al DANE, 369.483 personas que se autorreconocen como parte de la población LGBTIQ+ representan el 1,5 % de la fuerza de trabajo del país y por eso desde el Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA se resalta el liderazgo de tres referentes étnicos que vienen trabajando desde diferentes áreas:

Kevin Soto: Cofundador y director de la Revista Matamba. Psicólogo, magíster en Gestión y Producción Cultural y Producción Audiovisual. Investigador social popular con experiencia en procesos psicosociales con enfoque étnico racial y de género. Especialista en gestión, coordinación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales, culturales y audiovisuales. Productor de los documentales Acunadas (2021), A gritarlo sin vacilar (2020) y Cimarronaje (2023).

‘’En este mes del orgullo les invitamos a todos a abrazar nuestras cuerpas diversas. También a reconocer a las comunidades negras que no hay una única forma de ser negro; ser negro es ser diverso. Invito a todas mis hermanas negras, maricas, travestis, trans, machorras y areperas a ocupar los espacios que nos merecemos’’ manifestó, Kevin Soto.

María Victoria Palacios Romaña: Mujer trans afro, estudiante de Trabajo Social en la Fundación Universitaria Claretiana, defensora de derechos humanos y directora de la Fundación Latidos Chocó. Desde 2015 ha liderado procesos en defensa de los derechos humanos de niños, niñas, jóvenes, mujeres y población LGBTIQ+. Es representante legal de la Red de Mujeres Trans Afro del Pacífico.

María Victoria Palacios expresó que: "En el marco del orgullo de la diversidad y el reconocimiento a las personas LGBTIQ+, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mi invitación es a encontrarnos desde el amor, el respeto, la transformación de prejuicios e imaginarios sobre las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, haciendo que este mes nos lleve a la reconciliación, principalmente desde los pueblos étnicos, pero también desde el reconocimiento hacia la diferencia, por la forma de amar, de vernos y sentirnos. Esta conmemoración nos permite la construcción de nuevas políticas públicas que resalten un país lleno de encantos y la lucha que hemos vivido los pueblos étnicos desde esas formas de amar y sentir. Es importante esta visibilización de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas para hacer un llamado a la paz y al respeto que no solamente sea por el mes, sino que sea por el resto de la vida de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, permitiéndonos construir un país de paz."

May Romero: Persona negra trans no binaria, oriunda del norte del Cauca. Activista, poeta, bailarina y estudiante de sociología en la Universidad del Valle. Su historia de vida inspira sus poemas, que reflejan la emocionalidad y el conflicto, transformando el dolor y la alegría en poesía. Su obra es un manifiesto del amor no idealizado, sino personificado en el sentir-pensar.

"Quiero decirles que en este mes del Orgullo LGTBIQ+, que celebra las identidades de género, es de suma importancia reivindicar aquellas que son étnico-raciales ancestrales en el Abya Yala, como las personas negras e indígenas. Es importante resaltar que la lucha diversa sexualmente no se separe de las categorías étnico-raciales. Por ello, hablando como una persona negra y marica que ha participado y liderado el movimiento social dentro de ballroom, pero también dentro del movimiento negro LGTBIQ+, invito a poder reivindicar las identidades diversas y a construir derechos y garantías de vida hacia las personas que vivimos con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. También invito a la revolución del amor, del encontrarnos, abrazarnos, donde se nos permita ser y existir sintiendo tranquilidad desde nuestra lucha por reivindicar y vivir una vida digna, porque es sumamente fundamental en estos tiempos coyunturales", manifestó May Romero.

Por otro lado, Luis Sevillano, Director del Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA, manifestó qué "En este mes del orgullo, celebramos y reconocemos la valentía y el liderazgo de estos referentes étnicos que, a través de su trabajo y compromiso, han transformado sus comunidades y han luchado por un país más inclusivo y justo. El Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA se enorgullece de apoyar y visibilizar estos esfuerzos, reafirmando nuestro compromiso con la diversidad y los derechos humanos. Invitamos a todas las personas a continuar apoyando la lucha por la igualdad y la inclusión en el país"

El Programa Juntanza Étnica de USAID y ACDI/VOCA, promueve el Patrimonio Cultural y la salvaguarda de las lenguas previstas en el Plan Decenal de Lenguas Nativas. Además del orgullo por lo étnico y resalta los aportes del pueblo afrocolombiano y los pueblos indígenas en la construcción de la nación, en su triple acción: social, cultural y económico. Una juntanza co-creada con 9 procesos organizativos socios (PCN, CONPA, CIMARRÓN, Afrodes, COCOMACIA, ONIC, OPIAC, CRIC y CTC) para fortalecer la gobernanza, la autonomía, la identidad y el desarrollo de los pueblos étnicos, desde formas propias y sustentables.