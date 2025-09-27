Son 96 los aspirantes a suceder a Julián Ruiz que se disputaran el apoyo del Concejo que elige, pero esta vez entraron en la pelea 3 funcionarios con experiencia

La disputa por el cargo de contralor distrital de Bogotá, que debe ser elegido en noviembre próximo por el Concejo de la ciudad, tiene al menos tres aspirantes con ventajas sobre los demás por los cargos que desempeñan y el poder que acumulan.

Las cábalas sitúan por ahora como favorito a Juan Camilo Zuluaga, quien acaba de salir de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República, entidad en la que también fue secretario privado del contralor Carlos Hernán Rodríguez.

En la baraja también está, con buenas opciones, Javier Tomás Reyes Bustamante, actual contralor auxiliar de Bogotá, excontralor delegado y exdirector de la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General de la República.

Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado en tiempos del contralor Carlos Felipe Córdoba, y ahora director de Apoyo del contralor distrital de Bogotá. Carlos Julián Ruiz, tercia con fuerza en la disputa especialmente por el tipo de apoyo político que lo respalda.

No muy lejos del estatus de ellos tres se encuentra Andrés Gustavo Rojas Palomino, director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría Distrital.

Lo curioso es que, según fuentes cercanas al proceso, es que Reyes, Gualdrón y Rojas se habían prometido apoyo en sus aspiraciones y terminaron cada uno con su propia candidatura, en lo que parecer ser una especie de “operación avispa” orquestada por el contralor actual para garantizar una ficha en su sucesión.

Hay otros 96 aspirantes, con títulos y pergaminos que validan su preparación, aunque no parecer tener el ascendiente de estos cuatro aspirantes, tres de los cuales tienen relación institucional directa con el Concejo de Bogotá porque tienen capacidad de tomar decisiones sobre los cabildantes.

Entre los aspirantes con apoyo político propio en el Concejo de Bogotá está el abogado Roberto Fuentes. Quienes lo conocen dicen que es alguien de la entraña del presidente de la corporación, Samir Abisambra.

La auditora general de la República, Anayme Barón, de cuya misión hace parte la vigilancia de todos los contralores del país, también juega sus fichas. Su candidato sería Diego Vargas, un experto en control fiscal.

La ventaja comparativa que tendrían en este caso los funcionarios actuales de las contralorías no está restringida por la ley, que no considera como una inhabilidad el ejercicio de un cargo en un alto órgano de control ni obliga a renunciar a ellos un año antes de la elección, como ocurre en otros cargos.

En todos los procesos electorales de esta naturaleza la vigilancia de las que podrían llamarse calidades éticas proviene de los propios competidores. Los cuestionamientos y ataques se dirigen especialmente por el considerado favorito. Por eso Juan Camilo Zuluaga tendría que ofrecer explicaciones sobre la forma como produjo dos obras que figuran como de su autoría, mientras que el programa de análisis QuillBot Arroja resultados según los cuales la mayor parte de sus contenidos fueron escritos por Inteligencia Artificial.

Se trata de los libros Modernización del Control Fiscal en Colombia: tecnología e innovación en la era digital y El futuro del Control Fiscal Preventivo y Concomitante: una mirada estratégica, que le sirvieron para aumentar cinco puntos en la calificación obtenida durante los exámenes presentados por los aspirantes en la Universidad Sergio Arboleda.

Otros candidatos tienen sus propias obras. Uno de ellos, Juan Carlos Gualdrón, ideo el modelo que aún aplica la Contraloría General de la República para hacer el seguimiento al desarrollo que ha tenido el Acuerdo de Paz alcanzado por las antiguas Farc en La Habana.

