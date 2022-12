Travelgenio, la pesadilla del cliente

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Nada peor que un mal servicio. Nada más indignante que la negligencia. Ayer, por cosas de la vida me vi obligada a comprar un tiquete aéreo Bogotá- Miami- Bogotá a través de Travelgenio y, por segundos, que es el tiempo del internet, me equivoqué de fechas. Una vez recibí la confirmación me di cuenta del error de fechas. Y empecé a llamar para cancelar la reserva y tuve que hacer 31 llamadas al teléfono 601266652 para lograr cancelar la reserva ese mismo día. Y no perder los 3 millones 600 mil pesos que, aproximadamente cuesta este tiquete. De las 31 llamadas contestaron 4 veces. Y preguntaban -por seguridad- mi nombre y el numero de la reserva y hasta ahí llegaba la historia que cada vez era más frustrante. En todas las llamadas comentaban con rapidez que en pocos minutos iba a ser atendida…… pero el tiempo pasaba y nada sucedía. Mas a menos a los 20 minutos se cortaba la llamada y tenía que volver a empezar.

Parecía una trampa sin salida. Atrapada en el mundo del internet. La única salida era el teléfono. Y nadie tenía interés en resolver el problema. Una vez, en la que tuve “suerte” me afirmó una señorita con acento argentino que para cancelar la reserva tenía que pagar cincuenta euros por el error. Pero, a pesar de todo, no logré continuar con la conversación ni cancelar mi reservación.

-Publicidad.-

____________________________________________________________________________________________

Dice la web que es una manera de comprar tiquetes más baratos. Lo que no resultó siendo cierto porque la página no ofrece la información completa sobre los costos

Publicidad.

____________________________________________________________________________________________

Dice la web que es una manera de comprar tiquetes más baratos. Lo que no resulto siendo cierto porque la página no ofrece la información completa sobre los costos. Al final de este horripilante cuento, Avianca ofreciendo el tiquete por el mismo precio y con todas las advertencias.

Después de largas horas de espera ya estaba lista a acudir a la dirección en Bogotá para lograr enmendar el asunto a la calle 124 No 7-35.

Perdí todo mi tiempo en ensayos inútiles. A la agencia Travelgenio no le interesa que uno pueda enmendar el error el único día que está permitido cambiar los tiquetes. Les interesa frustrar al cliente hasta que desista. No hay ética profesional. Pero se logró a ultimo momento y me advirtieron que en 11 días harán la devolución del dinero. Ya les estaré contando sí cumplen exactamente.