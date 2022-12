De grandes escritores en la cárcel y Néstor Humberto Martínez

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Los grandes escritores suelen sublimar frustraciones y represiones en sus trabajos literarios y artísticos. Jane Sullivan, tan bella como sus historias de terror, comentó en sus Reflexiones Solitarias: Desde Cervantes, pasando por E.E. Cummings, los escritores produjeron lo mejor de su repertorio en la cárcel: Jean Genet, Voltaire, John Bunyan, o Sir Thomas More, fueron presos religiosos o políticos”.

Recuerdo en mis conversaciones con Armando Cerón Castillo a François Villon (1431-1463), padre de los poetas malditos, quien logró escapar de una condena a muerte escribiendo su Balada de los Ahorcados:

“La pluye nous a débuez et lavez,

Et le soleil desséchez et noirciz:

Pies, corbeaulx nous ont les yeulx cavez

Et arraché la barbe et les sourciz.

Jamais nul temps nous ne sommes assis

Puis ca, puis là, comme le vent varie,

A son plaisir sans cesser nous charie,

Plus becquetez d'oiseaulx que dez à couldre.

Ne soyez donc de nostre confrarie;

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!”

Ver traducción:

http://poemasenfrances.blogspot.com/2004/05/franois-villon-la-ballade-des-pendus.html

Anna Funder, muy hermosa novelista australiana, escribió en la cárcel “All That I Am” (“Todo lo que soy”), obra compuesta por cuatro actos y un libro de poemas premiados.

Boethius quien fuera tratado acremente durante su encierro, escribió su Consolation of Philosophy, magnífica obra medieval, que planteó el renacimiento del cristianismo o “ese platonismo pobre” como lo llamó Nietzsche.

Fiódor Dostoyevski también fue encarcelado y torturado en Siberia, sin lo que no hubiera podido escribir su notable obra Crimen y Castigo.

Alexandr Solzhenitsyn analizó las labores de los prisioneros de Kazakhstan para dar origen a Un día en la vida de Iván Denísovich.

Oscar Wilde, cuya condena por homosexual avergüenza hoy al pueblo inglés, escribe en su injusto castigo “De Profundis” y “The Ballad of Reading Gaol” para su amado Bosie. Se sacó el clavo con esta frase inmortal para una condena sempiternamente inmoral: “Los ingleses tienen 3 cosas de las que mostrarse orgullosos: El té, el whisky y un escritor como yo. Pero resulta que el té es chino; el whisky, escocés; y yo soy irlandés.”

Miguel Hernández, valiente poeta español, fue condenado por un tribunal de guerra en el régimen franquista, lo que motiva el Canto General condenatorio del chileno Pablo Neruda y la respuesta más fascista que humanista del astorgano Leopoldo Panero Torbado, su Canto Personal, que lo consolidó lamentablemente como vate oficial del franquismo y lo arruinó para la memoria universal como sonetista sensible y notable místico.

De los colombianos, Álvaro Mutis y Ángel Sierra Basto, también estuvieron en la cárcel. Mutis por malversar fondos y Sierra por echar vivas en un pueblo de godos al partido Liberal. El poeta beat William Burroughs, lo estuvo en México, dicen que tras un viaje de peyote; Jim Morrison, cantante de Los Doors y vate del ácido, en Estados Unidos por conducta violenta y viajar borracho en un avión…

Y sobre Néstor Humberto Martínez, exfiscal, enredado en Odebrecht, investigado por sabotear el proceso de paz como fiscal, ¿qué podemos decir?: Vallejo diría “espero que ese hijueputa aprenda a escribir, porque va a pasar más años que Boecio en el hueco sin ninguna probabilidad de redimirse como mártir de la fe”.

Se dice que al encontrárselo en las calles del barrio Rosales, un vate callejero le espetó:

-En Canadá se escribe mejor…

Martínez Neira le miró con sorpresa y preguntó:

-¿Qué cosa?

Le reiteró:

-Encanada, huevón.

