Traspies de Gilinski con su plan de aumentar participación en Nutresa 

Solo dos miembros independientes, Jaime Bermúdez Merizalde y María Carolina Uribe Arango, de los siete que conforman la junta directiva del Grupo Sura fueron habilitados por la Asamblea General realizada en el Country Club Ejecutivo de Medellín para decidir sobre la venta de las acciones que poseen de Nutresa en la tercera OPA del Grupo Gilinski.

Los miembros patrimoniales, Jorge Mario Velásquez, Alejandro Piedrahita, Carlos Ignacio Gallego, y Gabriel Gilinski declararon conflictos de interés para decidir sobre la tercera OPA de Nugil por Nutresa. José Luis Suárez Parra el miembro independiente por parte del Grupo Gilinski no se le levantó el conflicto de intereses, por lo tanto quedó inhabilitado,

Jaime Gilinski, el mayor accionista minoritario con el 31,5% de las acciones de Sura, no disimuló su inconformidad y pidió llegar a una solución para definir el que, para calificó como el “negocio más importante en la historia de la compañía”.

Gonzalo Pérez como presidente de Grupo Sura explicó que la Asamblea extraordinaria citada era solo para levantar conflictos de intereses y dio por terminada la reunión. Gabriel Gilinski, pidió responderle las inquietudes a su papá, el accionista más importante del Grupo Sura”, con una Junta Directiva inmediata para tomar decisiones. El presidente de la misma, el miembro independiente Jaime Bermúdez advirtió era imposible responder a la solicitud con la siguiente respuesta: “En mi caso particular tengo compromisos, incluso tengo que viajar… no sé los otros miembros. Me parece que podríamos buscar un día y hora adecuada para aclarar responder las inquietudes de Gabriel Gilinski”.

Es de anotar que esta tercera OPA, donde el Grupo Gilinski pretende adquirir entre 9,6% y 12% adicional en Nutresa, tenía un plazo inicial entre el 6 y 25 de abril para recibir aceptaciones. Aunque podría ser ampliado el plazo a 30 días, el tiempo corre en contra de la pretensión de los Gilinski.

