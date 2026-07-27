- Tras sufrir el saqueo de la corrupción Cantagallo resurgió como el segundo mejor municipio de Bolívar

Texto escrito por: Guillermo Miguel Carvajal Cuéllar

Hace pocos días un alcalde de la región del departamento de Bolívar, por medio de un video, salió diciendo que el programa PDET está presuntamente manipulado. Este tipo de información deberá ser verificada directamente por las autoridades y él sabrá cómo responder ante esas aseveraciones; pero lo que sí no voy a permitir es que se vaya de lanza en ristre con el actual mandatario de los cantagalleros, una persona proba, noble, respetuosa, con las capacidades necesarias e intelectuales para llevar a su municipio a ocupar un lugar privilegiado en el orden nacional debido a las gestiones adelantadas.

Y para ilustración de todos, nuestro municipio sufrió la hecatombe de la corrupción, es algo que no se puede ocultar, pero en las dos últimas administraciones, Cantagallo ha sido un municipio modelo de mostrar ante el pueblo colombiano. Se puede ver que el desarrollo llegó y la Renovación continúa. De acuerdo al índice de desempeño institucional, Cantagallo, Bolívar, ocupa el puesto N.º 11, teniendo una puntuación del 97,7%, siendo el único municipio, después de la capital Cartagena de Indias, que aparece en estos renglones privilegedados, pero esto no ha sido fácil: simplemente se supo elegir y dejar en buenas manos los recursos que le pertenecen a los cantagalleros.

Y si hablamos de historia, Cantagallo lleva 31 años de ser municipio, y así como lo dije anteriormente fue golpeado y saqueado por la corrupción, hoy sus recursos son bien invertidos. En cambio otros municipios del departamento de Bolívar que llevan más de un siglo figurando en las estadísticas nacionales se quedaron ahí, en el atraso, en el olvido, y hoy les cuesta sacar adelante obras que beneficien a sus habitantes.

No por el hecho de tener una población víctima del conflicto armado menor a la de otros municipios de la región, y con figuración PDET que compone este cono sur del departamento de Bolívar, no va a tener oportunidad de ser escogido para que sus recursos se sigan invirtiendo, y tajantemente se puede decir que aquí no cabe el término “falso de toda falsedad”. Yo invito a ese mandatario irrespetuoso a que venga a Cantagallo, y si quiere traiga a los entes de control para que verifiquen cómo han sido invertidos sus recursos.

Además para que conozca también que desde Cantagallo se viene impulsando el proyecto de la vía que conduce al municipio de Yondó, con conexión directa al puente Guillermo Gaviria Correa, que une a la ciudad de Barrancabermeja, Santander, obra que será de gran beneficio para todos los habitantes de nuestro Sur del Departamento de Bolívar, y que por fin sacará del desembotellamiento y traerá el desarrollo que todos los que habitamos esta región golpeada por la violencia necesitamos.

Cantagallo desde la Planeación local ha incorporado un alto porcentaje de las iniciativas comunitarias en su plan de desarrollo municipal, a través de la Agencia de Renovación del Territorio.

No sin antes decir que “El resentimiento no deja surgir, solo trae dolor e intranquilidad”.

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