De las 8.607 ofertas disponibles, 5.971 son para bachilleres, 1.608 para técnicos y 1.028 para profesionales. La postulación es hasta el 7 de marzo.

Para quienes arrancaron el año enviando hojas de vida y revisando portales de empleo, hay una nueva oportunidad en la capital. Un total de 8.607 vacantes están disponibles en Bogotá con postulación completamente virtual hasta el sábado 7 de marzo.

La convocatoria hace parte de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que conecta a empresas con personas en búsqueda activa de trabajo.

¿Qué perfiles están buscando?

Del total de vacantes, 5.971 están dirigidas a bachilleres, 1.608 a perfiles técnicos y tecnólogos y 1.028 a profesionales. La oferta abarca distintos sectores y niveles de experiencia, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan su primer empleo, desean cambiar de área o retomar su vida laboral.

Entre los cargos disponibles se encuentran jefe de recursos humanos, abogado inmobiliario, analista junior y senior en distintas áreas (BI, contabilidad, impuestos, operaciones, cartera y control de gestión), coordinador de impuestos y de talento humano, especialista en contabilidad y cuentas por pagar, gestor inmobiliario, supervisor de zona y gerente líder de producto.

También hay oportunidades en áreas de ingeniería y construcción con vacantes de ingeniero civil, arquitecto urbanista, ingeniero eléctrico, ingeniero de costos y presupuesto, inspector de obra, modelador BIM, maestro de obra, ingeniero QA/QC, ingeniero junior de tráfico y especialista HVAC, entre otros.

El sector salud cuenta con vacantes para médico general, enfermero profesional, odontólogo general, psicólogo y técnico biomédico. En el campo administrativo y financiero se requieren contadores, analistas contables, analistas de tesorería y de facturación. Además, se buscan perfiles en tecnología como administrador de Azure, director de IT y analista QA.

¿Cómo inscribirse a esta convocatoria de empleo en Bogotá?

La inscripción se realiza a través de la plataforma www.serviciodeempleo.gov.co, donde los interesados deben registrar o actualizar su hoja de vida y postularse a las vacantes de su interés.

Quienes prefieran orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Allí reciben acompañamiento para el registro en la plataforma y fortalecimiento de habilidades laborales.

Las postulaciones estarán habilitadas únicamente hasta el sábado 7 de marzo, por lo que se recomienda revisar los perfiles requeridos y aplicar dentro del plazo establecido.

