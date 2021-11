Trabajen vagos y la romantización de la pobreza

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

VIDEO. El tópico del Profe. En medio de los noticieros de los grandes medios de comunicación es muy común el ver publirreportajes que se centran en grandes historias de vida.

Las historias que se cuentan básicamente vienen a ser las mismas, personas que gracias al esfuerzo, la dedicación y el empeño han logrado superar su condición de pobreza y exclusión, logrando así, lo que popularmente se denomina "salir adelante".

Sin duda esas historias son conmovedoras, sin embargo, lo que esconden es una visión romántica de la pobreza en donde se crean categorías y discursos que normalmente explota la derecha política.

Como lo explicamos en el vídeo, se trata de reducir todo problema a una cuestión comporta mental. De esta manera se niega la responsabilidad como sociedad, el tipo de estado y seguridad social que tenemos y un largo etc.

Se crea una solución simple, no que el rico pague impuestos, no que se paguen mejores salarios y se tenga seguridad social, no, nada de eso, la solución es que el pobre se esfuerce y lo haga cada vez más.

Son embargo, y a pesar de que este discurso lleva tiempo en lo público, creo que cada vez más personas cuestionan la realidad y están dispuestas de hacer de Colombia una Verdadera República Democrática.