Si Claudia López no es capaz de recuperar el Parque Nacional, que renuncie

El Parque Nacional es uno de los símbolos más importantes de los bogotanos. ¿Por qué no lo ha liberado la alcaldesa de la invasión que lo tiene secuestrado desde hace meses?

Ya no se trata de una especulación, ni de una hipótesis, ni de un desacuerdo ideológico. A estas alturas, cuando han transcurrido dos años desde su posesión, para nadie es un secreto que su gestión ha sido desastrosa y que Bogotá sufre un deterioro que salta a la vista.

Prácticamente, no ha acertado en nada. Y lo que recibió andando bien se ha venido desvencijando a pasos agigantados. Insisto en que está ocurriendo a pasos agigantados porque en los dos años que faltan los daños de su mal gobierno pueden llegar a ser descomunales.

Al comienzo, fue porque se le cruzó la pandemia. Al siguiente, porque se le cruzó el presidente. Al después, porque se le cruzó el general de la policía. Al subsiguiente, porque se le cruzaron las Primeras Líneas. Acto seguido, porque se le cruzaron los concejales de su propio partido. Y así, sucesivamente, porque nunca deja de cruzársele alguien con el fin de opacar su prístina genialidad o de obstruir las políticas públicas que fue a traer de su doctorado en inglés o en chino -para el efecto, da lo mismo-.

Cuando el vicio de echarle la culpa a los demás es tan repetitivo, no es raro que todo el mundo vaya llegando a la conclusión de que quien siempre se le cruza a Bogotá, verdaderamente, es la misma Claudia López.

Estamos parados frente un caso típico de esos liderazgos posmodernos que creen que todo comienza y se acaba con la manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales. Por ese camino la doctora Claudia no ha llegado a distinguir muy bien entre lo virtuoso y lo virtual, entre lo político y lo mediático, entre la firmeza y la gritería

De otra manera resultarían inexplicables las toneladas de millones de pesos que se gasta en asesores de imagen y en pauta publicitaria.

Sin embargo, esta vez quiero referirme, puntualmente, a su confusión entre la firmeza y la gritería.

Traigo a colación este asunto porque no recuerdo haber visto en la política de los últimos años a una persona tan gritona e insultante con sus contradictores. Su costumbre de insultar con tan altos grados de indolencia e inmisericordia es tan famosa, que muchos se preguntan si aún le queda algo de sensibilidad humana en su corazón.

—Pero que bueno que esto sirviera para que los colombianos aprendamos, sobre todo los jóvenes, a diferenciar entre la seriedad y la grosería, entre la firmeza del carácter y el aspaviento del gritón.

La alcaldesa tiene que saber que el Parque Nacional es patrimonio de todos los colombianos; que es uno de los espacios públicos y de los símbolos más importantes que compartimos los bogotanos.

—¿Por qué, entonces, no lo ha liberado de la invasión que lo tiene secuestrado desde hace meses?

La alcaldesa tiene que saber, mejor que nosotros, que detrás de los invasores del Parque Nacional hay un grupo de delincuentes que se escudan con niños y mujeres mientras manipulan un discursito indigenista que nadie les cree.

—¿Por qué no los ha desalojado, pese al reclamo de la ciudadanía y a las órdenes judiciales?

La alcaldesa tiene que saber que a los ciudadanos que pasan por el parque invadido les roban los celulares, los amedrentan y los expulsan de la zona.

—¿Por qué su gobierno no protege los derechos de los ciudadanos que pasan por allí?

Señora alcaldesa, es que esto no solamente está pasando en el Parque Nacional. Esto mismo sigue pasando en Kennedy y en Usme y en Suba y debajo de los puentes y en las esquinas y en las estaciones de Transmilenio.

Cuando no son los bandidos disfrazados de indígenas son los jíbaros, cuando no son los indigentes trabados hasta los tuétanos son los atracadores, cuando no son los fleteros son los extorsionistas vacunando en los comercios y las plazas de mercado.

La alcaldesa tiene que saber, a estas alturas, que esto no se resuelve gritando sino gobernando y que gobernar no es un acto de grosería sino de firmeza.

Y sino que renuncie.

Adenda. Me di gusto esta semana leyendo el libro de Abelardo De La Espriella, Amores criminales. Son diez historias que tienen, cada una, una gran virtud. El que las comienza no puede soltarlas. Su libro conjuga las cualidades del gran penalista que el país conoce con un tremendo talento como escritor. Quienes lo conocemos personalmente, sabemos que Abelardo tiene dos cualidades: es brillante y es buen amigo. Me da mucha alegría saber que también es buen escritor. Ojalá la vida vaya dándole el gusto de ir dedicándole, poco a poco, más horas a la literatura que al derecho penal.