Top 5 de los conciertos que vienen a Bogotá

Atrás quedaron las épocas en donde se debía adecuar el Campín para que Franco de Vita diera conciertos. Empresas como Move Concerts y Páramo se han arriesgado y han traído en los últimos tres años ha artistas de talla mundial como The Rolling Stones, Gorillaz, LCD Soundsystem, Bruno Mars, U2 y Radiohead entre otros. La oferta continúa y para los últimos cinco meses del año habrá toda una oferta que dejará complacido a los amantes del rock. Acá un repaso de los cinco conciertos más espectaculares que vivirá Bogotá

5. Robi, Café Tacuba, Residente Les Luthiers

Los cuatro artistas ejercen una influencia latinoamericana, pero llama la atención que los tres se presenten en la ciudad en tan corto lapso. Robi Draco Rosa reinaugurará el emblemático teatro Jorge Eliecer Gaitán este 31 de Agosto con su show Lo sagrado, Café Tacuba será la banda de lujo de la segunda versión en el país del Cosquín Rock que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en el Club Bellavista de Colsubsidio, Les Luthiers llegan a Bogotá, su casa, con su show Viejos hazmerreir los días 24 y 25 de agosto en el Palacio de los Deportes y Residente, quien ha demostrado que sólo, sin Calle 13, puede llegar a ser todavía más potente, estará en Bogotá el próximo 23 de noviembre.

4. Rock al parque

Bandas como Pennywise, banda noventera sobreviviente del sonido Grunge, Alain Johannes trío, quienes han colaborado con Chris Cornell y Queens of the Stone Age, Dark Funerall o Chico Trujillo, son lo más destacado en la nueva edición del Rock al Parque. La cita es en el Simón Bolívar

3. Shakira

La barranquillera no viene a la capital desde el 2012. Después de superar problemas con sus cuerdas vocales que llevaron a distanciarse unos meses de la música, Shakira ha desplegado, desde el pasado 3 de junio en Hamburgo, El Dorado World Tour que la llevará a las capitales más importantes del mundo. Bogotá forma parte de su gira latinoamericana. El concierto será el 3 de noviembre en el Parque Simón Bolívar

2. Sting y Shaggy

Por primera vez se presentará el músico inglés, líder y creador de The Police, una leyenda de la música que aparecerá con todo su repertorio de éxitos en la apertura del Movistar Arena este 21 de octubre. Su telonero no podría ser mejor: Shaggy, uno de los símbolos del Reggae. Ambos están en la gira mundial The 44/876. Hay que apurarse porque las boletas se están esfumando

1. Roger Waters: El ex líder y creador de Pink Floyd viene despertando las críticas más espectaculares debido a su asombroso show Us+Themcon el que recorre el mundo. Una pirámide láser y un escenario nunca visto en el país son los condimentos que llevan a pensar que el de Waters será un espectáculo con la magnitud del de los Rolling Stones en marzo del 2016 o U2 en octubre del 2017. La cita será el 21 de noviembre en el Estadio El Campín. Más de uno llorará al escuchar en vivo buena parte de clásicos entrañables del álbum Dark side on the moon.