"Todos tienen un amigo delincuente": las palabras de Aída Victoria a su madre cuando estaba presa

Podrá ser bonita, pero boba no es. Y tampoco y le ha tocado fácil. Con una carrera de derecho encima y miles de seguidores en redes sociales, hubo un tiempo oscuro y difícil para Aída Victoria Merlano, y fue cuando su mamá estuvo en la cárcel.

En una entrevista con Diva Rebeca reveló que no solo tuvo que cargar con las acusasiones de sus compañeros de universidad, quienes estudiaban en la facultad el caso de su mamá —por lo que se veía expuesta y tuvo que empezar a faltar—, sino también con la depresión de Aida Merlano. "Las primeras visitas fueron las más duras. Mi mamá me dijo que estuviera preparada para el día que ella faltara. El día que yo no aguante mas me voy a matar", aseguró.

Aunque la idea de un suicidio no la martirizaba porque cree que las personas pueden decidir cómo vivir y cuándo terminar su vida, sí debió armarse de valor para lidiar con las reiterativas ideas sobre la muerte que en ese entonces tenía su madre. La exsenadora inculpada por concierto para delinquir estaba en una crisis de ansiedad de la que era difícil salir. Y la opción de suicidarse rondaba por su mente.

A Aída Victoria le tocó recurrir al humor en más de una ocasión para tranquilizar a su madre y bajarle a la tensión de las visitas: “Mi mamá me decía qué van a decir tus amigos, que tienes una mamá delincuente, y yo le decía: mamá, todo el mundo quiere un delincuente en su vida. ¿Qué te pasa? Tú sabes, todo el mundo en la vida tiene problemas, todos tienen un amigo delincuente, tú relájate. Mi mamá se reía. Claro, yo lo hacía para que ella no se sintiera mal”, dijo la influenciadora.

Era una manera de hacerla sentir menos culpable. Porque, aunque Aída Victoria no la justifica, tampoco la juzga, pues dice como adultos siempre cometemos errores y en todas las familias hay una persona manchada de alguna u otra manera. Hoy en día está muy agradecida con su mamá: "yo también me beneficié de lo que ella hizo. Hoy me gano la vida de una manera diferente", dijo.

