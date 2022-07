“Toda la vida he usado hilo“: Valentina Lizcano responde a las críticas por usar bikini frente a su hijo

.Publicidad.

La actriz y presentadora caleña encendió sus redes sociales por video en una piscina en la que ella sale jugando, en un corto bikini, junto a su hijo Salvador. Sin embargo, el hecho la llevó a perder 500 seguidores que no estuvieron de acuerdo en que una madre mostrara su cuerpo de esa forma.

La publicación que lleva como título “él es el hombre que me enseño que el amor si existe”, referenciando a su hijo, generó ciertos comentarios entre los internautas, quienes juzgaron su papel de madre. Según Valentina uno de los mensajes que más la sorprendió fue que le dijeran que la dejaban de seguir porque ella era una mujer mayor con dos hijos y no debería de mostrar su cuerpo.

Indignada, Lizcano subió un video en el que dice que no comprende qué clase de ropa debe usar una mujer en un lugar de tierra caliente. Además, aseguró que cuando se pone al sol le gusta ponerse un vestido de baño chiquito para poderse broncear. “No me parece, no lo puedo comprender” explicó la actriz ante las críticas.

Para completar su respuesta, Valentina subió de nuevo una serie de fotos con su hijo en la que se ve a los dos disfrutando en la piscina y haciendo muecas. “Aquí el detrás de cámaras de un momento de nuestro amor, donde la doble moral, el morbo, los juicios y el machismo no tienen espacio … para nosotros solo existe EL AMOR “, escribió ella en la publicación.

