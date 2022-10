Quiere quitarle el puesto a Refisal: La mala suerte que le trajo Tito Puccetti a Millonarios

.Publicidad.

Millonarios firmó una nueva derrota en la Liga Betplay y ya empieza a preocupar enormemente a sus fanáticos. En los últimos 5 partidos solo ha sumado 2 puntos y del arrollador equipo que le ganaba a todos a principio de semestre no queda ni la sombra. Ahora bien, lejos de responsabilizar a los jugadores o al técnico, los aficionados azules se han ido con todo contra Tito Puccetti, periodista de Win Sports, debido a las declaraciones que dio previo a los malos resultados del equipo.

Y es que Puccetti afirmó hace algunas semanas que, aunque Millonarios no ganara títulos en el país, lo cierto era que ya le estaba quedando pequeño el futbol colombiano gracias al desglose deportivo que estaba mostrando. Inmediatamente dichas estas palabras, el conjunto bogotano pareció haber cambiado de chip, porque confidencialmente empezó a sufrir, a empatar y a perder.

-Publicidad.-

Puede ser que @MillosFCoficial no gane nada, pero hoy le queda pequeño el fútbol colombiano. A creer en los proyectos no sólo para ganar, para tener identidad y de paso orgullo. — Tito Puccetti (@titopuccettic) September 24, 2022

Publicidad.

Es por eso que varios fanáticos del futbol colombiano han asegurado que Tito Puccetti fue la sal que arruinó la campaña perfecta de Millonarios; e incluso lo comparan con Javier Hernández Bonnet, conocido popularmente como refisal Bonnet, debido a la mala suerte que trajeron sus comentarios al equipo embajador.

El efecto puccetti de @titopuccettic sigue haciendo estragos… pic.twitter.com/EZh3etROGz — Andrés Garzón  (@andresgrz27) October 17, 2022

La ola de memes con Tito Puccetti como protagonista no para en la redes sociales y mientras Millonarios no vuelva a ganar seguirá creciendo más y más. Recordemos que el equipo bogotano se encuentra segundo en la clasificación con 29 puntos; y a falta de dos fechas, parece que tiene asegurado su paso a los cuadrangulares finales. Eso sí, si la "sal de Tito Puccetti" no lo hace quedar eliminado.

Millos cuando vio las declaraciones de Titto Puccetti pic.twitter.com/3KBqd0Qmu7 — Casierrismo (@Mauro11DP) October 20, 2022

Tito Puccetti @titopuccettic viendo que desde el tweet dónde le quedaba pequeña la liga a Millonarios no ganó ningún partido. pic.twitter.com/qTfME4fx9q — The League + (@LeagueOfi) October 20, 2022

Mientras tanto Tito Puccetti pic.twitter.com/nlP0bTJjgT — Gol Garra ⚽ (@ElGolGarracol) October 20, 2022