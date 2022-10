Ya se siente la ausencia de Camargo: La desarmada que quiere pegarle Atlético Nacional al Deportes Tolima

.Publicidad.

Deportes Tolima vive uno de sus peores momentos en el futbol colombiano. Después de haber arrasado en la liga local durante los últimos tres años, parece que la salida de su eterno presidente, Gabriel Camargo, afectó notoriamente lo deportivo, y el equipo no ha tenido un buen semestre. Sin importar las estrellas que militan en el club, el equipo se mantiene 15 en la tabla de posiciones y no tiene oportunidad de clasificar a los cuadrangulares finales.

Sumado a este mal momento, algunos rumores dejan entrever que para el próximo año la decadencia del club será peor, debido a las contrataciones de varios jugadores pijaos por parte de Atlético Nacional. Es que en la ultimas horas ha sonado el defensor central Sergio Mosquera y también el extremo Andrés Felipe Ibarguen para reforzar al club paisa, y dejar a la deriva al vinotinto y oro.

En el caso de Mosquera, Nacional pagaría los 1,2 millones de dólares que vale el jugador, quien es una de las promesas en la defensa del futbol colombiano. Y en el de Ibarguen, el verde paisa solamente tendría que acordar el tema del salario, debido a que el futbolista va a quedar como agente libre a final de año.

🚨🧐 Anoche Deportes Tolima y Atlético Nacional volvieron a cruzar propuestas en el negocio que incluye a Sergio Mosquera y Brayan Rovira. Hay voluntad de las partes. Además del canje de estos jugadores hay otras variables que se discuten. Se avanzó PERO no está cerrado aún. pic.twitter.com/q3fJih0y69 — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 20, 2022

No hay duda que estas dos bajas serían una puñalada de frente al Deportes Tolima, equipo que aún no logra acostumbrarse a la ausencia de Gabriel Camargo. El equipo no solo se quedó sin su guía, sino que también se quedará sin sus referentes en el terreno de juego. Deprimente.