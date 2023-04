.Publicidad.

Andrea Valdiri y Lowe León, son la ex pareja más sonada de los últimos meses, pues su separación trajo varios rumores y problemas sobre la hija que tendrían en común. Todo inició cuando la influencer demandó al cantante para finiquitar el asunto de una vez por todas y realizar una prueba de paternidad, la cual se realizó en noviembre del año pasado.

Sin embargo, Lowe León afirmó recientemente que Adhara era su hija, por medio de un en vivo que realizó el 2 de abril de 2023, León dio pistas sobre su paternidad: "Hay temas que no puedo hablar porque está una menor de edad de por medio, pero yo les voy a decir una vaina, me hacen el favor y respetan al padre", "Ya con eso les dije todo, me hacen el favor y me respetan, si no voy y digo allá para que los ajuicien… mi reina hermosa que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, aquí la voy a tener conmigo", afirmó.

Para ese momento, no se conocía el resultado de la prueba, por lo que sus palabras cayeron como un balde de agua fría a la mamá de Andrea Valdiri, Carmen Valdiri, quien publicó lo siguiente en redes sociales: “Tantas mentiras, ahora hablando del amor el que no respeta a su madre y la trata mal. ¿Será buen padre? ¡Tanta hipocresía! Hágase un examen de conciencia”. La pelea entre ambas familias estaba casada, pero ahora, la ley acaba de poner un punto definitivo a esta historia, pues más allá de los desacuerdos, es oficial que Lowe León es el padre de Adhara.

La firma ‘Víctor Mosquera Marín Abogados’ señalaron que se obtuvo un resultado positivo del 99.999 %: “La firma Víctor Mosquera Marín abogados, se permite dar a conocer a la opinión pública que el día 27 de abril de 2023, se obtuvo resultado positivo del 99.999 % de la prueba de paternidad práctica el señor Lowe León y a la hija menor de edad de nuestra representada la señora Andrea Valdiri”, aparentemente es una buena noticia para Lowe León, pero no es así, porque sus declaraciones de paternidad fueron recientes, lo que lo deja mal parqueado frente al caso.

Los abogados de Andrea Valdiri, añadieron las consecuencias que traerian resultados de la prueba: “Este resultado se obtiene meses después de qué el señor Lowe León en varias ocasiones negara la paternidad sobre la menor y atentara contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri. Como abogados de la señora Valdiri continuaremos con las acciones legales pertinentes en busca de proteger los derechos fundamentales de la menor de edad”. Al conocerse que Adhara era la hija del cantante, muchos pensaron que él podría tener la custodia de la niña, pero el panorama solo apunta a que será todo lo contrario, parece que esta disputa no tendría fin.

