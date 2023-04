.Publicidad.

El actor colombiano, Diego Trujillo, ha tenido bastante renombre en la industria del entretenimiento y en los ultimso meses ha llevado a cabo diversas obras. Actualmente, está realizando la obra ‘Art, la comedia de todos los tiempos’, junto a Emmanuel Esperanza y John Álex Toro.

No obstante, en el programa ‘Buen día, Colombia’, las presentadoras Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi comentaron que el actor bogotano tuvo que interrumpir el show de la obra e irse al hospital: “Se ha pegado una intoxicada, este pobre hombre”, “Al parecer, comió algo y fue tan grave que terminó con gastroenteritis, hospitalizado y no pudo asistir a su obra ‘Art’, que es lo que está haciendo en este momento en la actuación”. Diego Trujillo sufrió de una gastroenteritis y fue incapacitado, sin embargo, llegó a ‘Art, la comedia de todos los tiempos’.

Al parecer, el actor no quiso dejar solos a sus compañeros y en mal estado llegó a intentar dar el show: “Estuvo con incapacidad y en la clínica, pero se apareció como obra y gracia del espíritu santo, todo un guerrero”, comentaron las presentadoras. Sin embargo, Diego Trujillo, empeoró y al final tuvo que interrumpir la obra e irse a un centro asistencial. Hasta el momenbto, no ha dado ninguna declaración sobre su presunto estado de salud, pero parece que no fue nada grave.

