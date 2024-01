América se cansó de esperar a Vidal y con lo que le ofreció prefiere traer a un entrenador mundialista

.Publicidad.

En los últimos días, Tulio Gómez y América de Cali se convirtieron en las portadas de los periódicos al confirmar su interés por fichar a Arturo Vidal. El equipo escarlata hizo una oferta formal e igualó los números de la contraoferta del jugador chileno; y cuando parecía que el futbolista iba a vestirse de rojo, su silencio fue más prolongado de lo esperado y la contratación ya no se dará. Resulta que el comité, en medio de las negociaciones, también decidió desistir de los servicios de Lucas González, técnico de América, y su interés, ahora, pasó de un jugador a un DT de gran experiencia, Ricardo Gareca.

🔊 Declaraciones de nuestra presidente, Marcela Gómez sobre el tema Arturo Vidal y dirección técnica del equipo profesional.

El adiós a Vidal y la oferta a Gareca para ser técnico de América

Según lo confirmó la presidenta de América de Cali, Manuela Gómez, tras la salida de Lucas González las necesidades del equipo cambiaron y, debido a las dudas de Vidal para firmar por el club, decidieron desistir de la idea de ficharlo y prefirieron utilizar esos recursos para encontrar el reemplazo del entrenador bogotano. Así las cosas, desde las directivas dieron todo el aval para enviar una oferta a Ricardo Gareca, técnico mundialista con Perú y quien en su época como jugador tuvo un paso importante por el club escarlata.

🚨 Ricardo Gareca (65) ya fue contactado por #América. El entrenador argentino espera la propuesta oficial en las próximas horas 🔴

👀 No hay nada definido, pero en este momento, es la prioridad



👀 No hay nada definido, pero en este momento, es la prioridad pic.twitter.com/jf5HxpShM2 — Pipe Sierra (@PSierraR) January 16, 2024

No es la primera vez que el exjugador argentino suena para dirigir a América de Cali, antes de que llegara Lucas González fue uno de los candidatos a llenar el banco de los diablos rojos, pero los recursos no se vieron por ningún lado. Ahora, con los 3 millones de dólares que le iban a pagar a Arturo Vidal, existe una oferta real para hacerle al DT, que en este momento se encuentra sin equipo después de un paso bastante cuestionado por Vélez Sarfield de Argentina.

Habrá que esperar si las directivas escarlatas logran convencer a Gareca, no solo con el amor que tiene al club sino también con una buena suma de dinero. En todo caso, que le hayan dicho "no" a Vidal no importa, si logran traer al argentino, quien también rompería el mercado de fichajes, pero mostrando toda su experiencia desde el banco americano.