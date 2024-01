Sumario 2023: bienvenido 2024

Bienvenido 2024, bisiesto, con un febrero que trae 29 días, y en el que por coincidencias o no, han sucedido hechos inesperados...

Por: JOSE ARLEX ARIAS ARIAS |

enero 09, 2024

En el año 2022 los colombianos confiaron la administración de su país en manos de Gustavo Petro, un político populista que posa de “izquierdista” pero que practica e impulsa las políticas derechistas, que a los países subdesarrollados como Colombia, les imponen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos multilaterales que tiene Estados Unidos para implementar su política de saqueo allende las fronteras.

De hecho, Petro ha permitido una intervención intensa y permanente de los altos funcionarios de ese país norteamericano sobre su Gobierno, monitoreo que le exige cumplir sus planes en lo económico, social y político.

En el anterior tema estriba la diferencia entre la izquierda y la derecha. Para los primeros la soberanía y la independencia del país están por encima de cualquier relación, puesto que el interés colectivo de los colombianos prevalece sobre cualquier interés extranjero, llámese país o multinacional.

Es esta la regla de oro que debe regir la conducta de un presidente que se precie de izquierda; lo contrario resulta ser un engaño y ahí se centra el fracaso hasta ahora del Gobierno de Petro: Prometió un cambio para poner los recursos del país al servicio de sus habitantes, pero solo está haciendo maquillajes al modelo económico neoliberal impuesto por la derecha en Colombia, lo cual conlleva a un total desencanto de partidarios y de votantes, echando por la borda la popularidad de la que gozaba Petro.

Ese rechazo popular al presidente Petro, materializado en las encuestas y los abucheos a él personalmente y a sus funcionarios, es producto de sus mentiras y equivocaciones, siendo utilizadas las primeras para no cumplir sus promesas de cambio y las segundas producto de las “chambonadas” de él y sus funcionarios.

Sus más grandes escuderos se han visto imposibilitados y desarmados para defenderlo y muchos de ellos incluso lo han criticado severamente, al punto de que la actriz Margarita Rosa de Francisco tampoco aguantó más y escribió este 21 de diciembre en su cuenta de X: “Señores, cosas indefendibles hay, desde luego: El incremento de los secuestros durante este Gobierno es una noticia horrenda y desconsoladora”.

Ese desconsuelo de la destacada actriz es solo parte de un sumario que tiene además asesinatos de líderes sociales, inseguridad y muertes de personas por desnutrición, que volvieron un hazmerreír el lema del Gobierno: “Colombia, potencia mundial de la vida”.

Pero es que el sumario en materia de corrupción y escándalos es igual de horrible y desconsolador: Desde su elección respaldada económica y electoralmente por personajes con antecedentes judiciales, corruptos y clientelistas, como lo han asegurado sus allegados –caso de su hijo Nicolás Petro y su expareja–, más las revelaciones sobre sus altos funcionarios, no pueden dar un Gobierno transparente.

Bienvenido 2024, para muchos un año de incógnitas por ser bisiesto, de esos que cada cuatro años el mes de febrero trae 29 días, y en los cuales, por coincidencias o no, han sucedido hechos inesperados, para no denominarlos trágicos –2020 el de la pandemia–, que encuentra a una Colombia en caos y descuadernada, con unos grandes perdedores: Su soberanía y con ella los principales intereses de los colombianos: ¡El tiempo y el mundo no se detienen… vamos pa’lante!

