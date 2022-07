Suecia y Finlandia: nuevos miembros 'de facto' de la OTAN

.Publicidad.

Suecia y Finlandia han dado este martes un paso más en su ingreso en la OTAN con la firma de su protocolo de adhesión, con el que pasan a ser miembros 'de facto' de la alianza militar a falta de la ratificación formal.

"Es un día histórico para Finlandia, Suecia, la OTAN y para la seguridad euroatlántica", ha afirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa desde la sede de Bruselas junto a los ministros de Exteriores finlandés, Pekka Haavisto, y sueca, Ann Linde.

Stoltenberg ha indicado que la organización comparte "valores y desafíos en el mar Báltico" con ambos candidatos y ha hecho hincapié en que con este paso la alianza manda una señal de unidad y fortaleza ante la invasión rusa de Ucrania que ha "destrozado la paz en Europa". "Es importante que estemos juntos en este momento peligroso de nuestra historia", ha argumentado.

Con la firma de los protocolos de adhesión, Suecia y Finlandia pasan a tener el estatus de 'invitados' que les permite ser miembros 'de facto' y participar en las reuniones a nivel de aliados.

Los 30 aliados a nivel de embajadores han firmado este martes el documento con el que respaldan la adhesión de Estocolmo y Helsinki a la organización militar, un documento que ahora irá a las capitales para su ratificación. Este paso llega una vez ambos candidatos finalizaron en un día sus negociaciones de adhesión a la organización, en unas conversaciones en tiempo récord dada su cercanía política y militar a la OTAN.

El acceso de Suecia y Finlandia se desbloqueo en la cumbre de Madrid del pasado 29 y 30 de junio en la que los líderes invitaron a ambos candidatos, tras culminarse en los prolegómenos de la cita un acuerdo para que Turquía levantar su veto a cambio de un mayor compromiso de los países escandinavos en la lucha contra el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El acuerdo fue facilitado por el secretario general de la OTAN y puso fin a un mes de bloqueo por parte de Ankara, allanando el camino a la organización a dos nuevos miembros.

PROCESO DE RATIFICACIÓN

Ahora queda la ratificación, que se trata de la etapa más larga en el proceso de adhesión, con el procedimiento burocrático en todos los miembros de la OTAN. Esto demorará durante meses la entrada formal de Suecia y Finlandia, debido a que cada aliado tiene un sistema de validación diferente y en muchos casos implica una votación en el Parlamento.

En todo caso, Stoltenberg ha pedido agilizar al máximo el trámite para tener una ratificación "rápida" y, sin querer hacer pronósticos sobre cuando los aliados darán el visto bueno formal, ha hablado de que es cuestión de "meses". Todo tras poner en valor que la solicitud de adhesión se ha resuelto favorablemente en 7 semanas, siendo el proceso de entada más rápido en la historia de la OTAN.

"Cuento con los aliados para asegurar una ratificación rápida, de acuerdo a sus procedimientos nacionales. La seguridad de Finlandia y Suecia es importante para la Alianza, también durante este proceso", ha subrayado, recalcando la necesidad de contar con Suecia y Finlandia cuanto antes como miembros de pleno derecho.

Lo cierto es que después de que los dos países nórdicos solicitaron conjuntamente su entrada en la OTAN el pasado 18 de mayo, la Alianza Atlántica apostaba porque su adhesión fuera aun más ágil y estuviera listo para la cumbre de Madrid.

No obstante las reticencias turcas por la supuesta connivencia de suecos y finlandeses con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección Popular (YPG) frustraron una tramitación más inmediata.

Pese al acuerdo tripartito, Ankara insiste en que no avanzará en la ratificación de los dos nuevos miembros si no se cumplen los compromisos adquiridos y se trabaja para extraditar a personas vinculadas supuestamente al grupo terrorista kurdo.

EXTRADICIONES QUE RECLAMA TURQUÍA

Durante la rueda de prensa, varias de las preguntas se han centrado en la amenaza de vetar más adelante otra vez la entrada de Suecia y Finlandia si no extraditan a decenas de personas que reclama Ankara.

La ministra de Exteriores sueca se ha ceñido al acuerdo firmado entre las tres partes para recalcar que no existen listas de extradiciones y ha asegurado que el compromiso es cooperar mejor en la lucha antiterrorista. "No hay número de personas, ni listas específicas, y durante las negociaciones en Madrid no hubo tampoco menciones a números", ha señalado.

En este sentido, Linde ha subrayado que las extradiciones que solicite Turquía irán por el curso normal a través de los tribunales de justicia. "No hay otras vías legales que las que ya tenemos. Vamos a cumplir la legislación sueca y el Derecho internacional, pero vamos a ver mecanismos para combatir el terrorismo en todas sus formas", ha subrayado.

Por su lado, Haavisto ha argumentado que lo acordado es lo que aparece en el memorando firmado por Turquía, Suecia y Finlandia antes de arrancar la cumbre de Madrid, negando que haya documentos ocultos para avanzar en la extradición de personas concretas.