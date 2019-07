(Sub)estimado Gustavo (Petro): ¿por qué es tan popular?

Ahí está, otra vez, con esas decisiones que hablan tanto de su personalidad y han definido su carrera: Petro le niega el apoyo a Claudia López, la candidata que encabeza las encuestas para la Alcaldía de Bogotá. Petro exige que se comprometan con él, pero es incapaz de hacer política en favor de otros. Ese es uno de los aspectos más peligrosos de su carácter y la razón misma por la que buena parte del establecimiento de izquierda lo detesta. Petro es el hombre show, se basta solo y ha sido incapaz de formar partido en el sentido más formal, de crear institucionalidad más allá de él mismo.

Lo dejo claro de una vez: esto no es una defensa de Claudia López, que por cierto, aún no se ha ganado mi voto. Me aterra que tengamos un Partido Verde sin una agenda ambiental urgente y amplia para Bogotá. En su programa se exponen algunos temas, pero la obsesión por el metro es tal, que nadie habla de la crisis ambiental por la que atraviesa la ciudad.

-Publicidad.-

Pero, ¿qué es lo que le fastidia tanto a Petro de la candidatura de Claudia López?, que la haya atado a la aspiración presidencial de Fajardo, por cierto, una jugada fuera de tiempo y de lugar. Petro quiere, y sabe que puede, ser presidente, y a pesar de sus múltiples problemas jurídicos, sigue vivo. El Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura por haber sido elegido a pesar de las tres 3 condenas de tipo fiscal que pesan en su contra, bajo el argumento de que estas no constituyen sentencias judiciales.

Publicidad.

Petro quiere, y sabe que puede, ser presidente,

y a pesar de sus múltiples problemas jurídicos,

sigue vivo

Todo apuntaba a que el fallo le favorecería, y gracias al cielo que así fue. Petro es un congresista extraordinario y poderoso, y es esa silla la que le dio el alcance nacional que no tenía. El alto tribunal dio señal de que lo favorecería cuando, precisamente un par de días antes y en un ejercicio de balance estratégico, negó también la demanda de investidura contra Álvaro Uribe. Era también obvio que Petro iba a ganar esa pelea, independientemente del fallo. De haberle sido adverso, habría iniciado un largo, pero seguramente efectivo proceso demostrando que no podía despojársele del poder de representación que le otorgaron tantos ciudadanos.

Y es que Petro, a pesar de sus muchas resurrecciones, sigue siendo uno de los políticos más subestimados del país, especialmente por sus enemigos, que siguen atacándolo sin entender qué lo hace tan popular, por qué a pesar de tener a la mayoría de los medios de comunicación unidos sistemáticamente trabajando en su contra, sigue siendo, junto a Álvaro Uribe, el político más escuchado en Colombia.

El año pasado yo misma cometí ese mismo error: “Petro no pasa a segunda vuelta”, advertí en una columna en este mismo espacio. Mi razonamiento no estaba basado en una animadversión sino en un conocimiento básico de cómo funciona el sistema electoral. En Colombia, aparte de algunos políticos populares y especialmente carismáticos, las elecciones funcionan bajo el sistema de redes, y son generalmente mantenidas (no en todos los casos) con relaciones de patronazgos, en los que las fiestas, la lechona, los ladrillos, los regalos, los cupos en colegios y el pago del voto se mantienen vigentes. Vargas llevaba 8 años haciendo campaña y tenía a esas maquinarias/redes electorales funcionándole en las regiones. Petro acababa de salir muy emproblemado de la alcaldía, y no tiene ni los recursos ni los padrinos políticos para competir, por ejemplo, con los clanes que gobiernan la Costa Atlántica, que juega un papel tan determinante en la elección presidencial. Sin embargo, llego a segunda vuelta y puso a sufrir seriamente al uribismo.

¿Cuál es ese “factor X” que distingue a Petro de otros candidatos?, ¿Qué lo hace tan popular, tan importante y tan presidenciable? Cuénteme lo que piensa y lo seguiremos conversando en la próxima columna.

@nataliaspringer