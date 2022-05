"¿Su esposo Gustavo Petro le fue infiel?” La incómoda pregunta que le hicieron a Verónica Alcocer

.Publicidad.

Este domingo 22 de mayo se cierran las campañas electorales. Petro cerrará su carrera a la presidencia con un concierto en la plaza de Bolivar encabezado por Wilfrido Vargas, el rey del merengue. Mientras tanto Veronica Alcocer sigue dando de qué hablar. Uno de los periodistas más contradictores a Gustavo Petro, Luis Carlos Velez, le lanzó una pregunta un tanto indiscreta a la esposa de Gustavo Petro:

“En los amores también hay desamores… ha habido una leyenda, tal vez cierta, tal vez mentira, tal vez producto de la imaginación o de la mala intención no sé, por eso se la pregunto con todo el respeto: que hubo, tal vez, un episodio de infidelidad con usted, con Gustavo, ¿es eso cierto?“.

-Publicidad.-

A lo que la eminente sincelejana respondió: “Para nada, siempre vamos a tener leyendas (…) no que yo sepa (risas) si no le creyera no estaría con él, como figura pública siempre están expuestos a que se hablen leyendas, otras tantas no leyendas, siempre van a hablar. Para nada, muy bien y en orden todo”.

La leyenda cuenta que Petro ha tenido escarceos fuera del matrimonio, algo propio de las personas de poder.

Publicidad.