- “Soy el presidente de EEUU y puedo hacer lo que quiera”, una amenaza que Trump volvió realidad

La captura de Maduro y el asesinato del Ayatola Jamenei muestran hasta dónde puede llegar su poder que no tiene límites, como se explica en esta conversación

El año comenzó sacudido por dos decisiones del presidente de Estados Unidos, quien mostró un rostro radical y belicoso, contrario al primer Donald Trump y al de campaña, cuando planteó que había llegado el momento de replegarse para afrontar los problemas de los norteamericanos y dejar de ser el policía del mundo.

Rodeado de nuevos aliados provenientes de la industria militar y de la línea dura intervencionista del Partido Republicano, Trump dio un giro aplicando todo el poder de la fuerza económica y de las armas que puede tener consecuencias letales, como explica el analista Yesmil Pérez en esta conversación con Juan Manuel Ospina.

“Puede incendiar el mundo (…) y permitir que haga curso la estrategia perversa de la decapitación, con la que se cree capaz de pulverizar al contrario, al enemigo, a la cúpula gobernante y actuar en consecuencia, como lo hizo en Venezuela e Irán”. Una narrativa que legitima la barbarie como se vio con Gaza de un gobernante mesiánico que busca proyectarse como el gran líder mundial que va a traer la prosperidad al planeta y que por tanto se requiere de una intervención norteamericana en los términos en que ellos la definan.

Esta visión vuelve trizas cualquier pacto global de respeto a las soberanías, como lo demostró la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en el Fuerte Tiuna en Caracas el pasado 2 de enero o el asesinato del líder religioso Alí Jamenei y su primer anillo de gobernantes en Teherán que disparó una cruenta guerra cuyo curso es incierto. América Latina y Colombia están en el ojo del huracán porque empieza a verse como el continente de área de influencia natural, tal como se vio en la pasada reunión del Escudo de las Américas. Esta nueva realidad que empieza a asomarse por la poderosa e impredecible figura de Donald Trump es el tema de esta conversación.

Vea aquí la conversación completa:

