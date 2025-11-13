¿Sordos o irresponsables?

Hoy hace 40 años la tragedia de Armero de la que son históricamente responsables las autoridades que no pusieon un sismógrafo y hasta los sordos a las advertencias

Hoy hace exactamente 40 años quienes no quisieron oír las advertencias sobre el volcán del Ruiz, o perecieron bajo la avalancha en Armero y en Chinchiná, o cargaron para siempre la culpa de no haber actuado. Son históricamente responsables del saldo final de esa tragedia las autoridades nacionales y municipales que no fueron capaces de colocar los sismógrafos que entonces habrían podido anunciar con tiempo la inminencia del estallido. Pero también responden a la culpa histórica la dirigencia de Manizales y quizás hasta toda la población que unificó esfuerzos en defender su Feria y no espantar turistas .

La vaciada que me pegaron desde los medios informativos de Manizales cuando insistí en la urgencia del sismógrafo

La increíble vaciada que me pegaron desde los medios informativos de Manizales cuando insistí demasiado en la urgencia del sismógrafo desde mis columnas periodísticas ,todavía la estoy oyendo en mi memoria:” que en el Ruiz no se necesitaba sismógrafo porque en El Refugio,el chalet a orilla de la nieve ,existía una perra pastor alemán que se ponía nerviosa cuando el volcán rugía en su interior” .También recuerdo que a mediados de l985 el hoy presidente de la Academia de Historia de Honda, Tiberio Murcia me invitó a que les explicara en esa ciudad el peligro que corrían los hoteles a orillas del Gualí si se daba la explosión y no hubo más muertos allí porque ordenaron evacuaciones la noche de la explosión.

Y no se me olvidará la cara del alcalde de Armero, de Aquileo el juez y del director del Serpentario cuando los visité y desconsolados me dijeron que estaban cansados de pedir ayudas a Ibagué y Bogotá para palear la probable emergencia. De toda esa historia surgió mi leída novela Los sordos ya no hablan ,sobre la cual me han invitado hoy a conversar el alcalde y el Concejo Municipal de Chinchiná, ciudad donde los muertos no se registraron, pero fueron miles, y los daños se minimizaron frente a la magnitud de sucedido en Armero y la inutilidad de un país al no poder salvar la vida de Omayra. Entonces preguntaré: ¿sordos o irresponsables?

