Son unos ingleses los que construirán la vía que conectará a Popayán con Ecuador

La empresa inglesa ERG fue la única que se le midió a hacer la complicada carretera que valdrá $9 billones; también tienen participación en el Estadio El Campin

La principal apuesta en infraestructura del actual gobierno es una Asociación Público Privada (APP) con una inversión estimada de $ 8,8 billones. Contempla la ejecución de 14 túneles, 116 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y 5 intersecciones nuevas a nivel y desnivel. Su alcance tendrá 2 años de preconstrucción, 4,5 años de construcción y 18 años de operación y mantenimiento.Aunque el proyecto se dio a conocer a más de 50 inversionistas nacionales y extranjeros, el único proponente fue El consorcio Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca. La obra vendría a saldar una deuda histórica con el sur del país que reduciría los tiempos del transporte de carga y de pasajeros, no solo entre los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca, sino entre Colombia y Ecuador.

El consorcio Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, conformado por la compañía inglesa de origen turco ERG International Group, con participación del 90 %, y la colombiana MIA Grupo Empresarial, con un 10 %, fue el único proponente ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pasado 29 de enero para el proyecto El Estanquillo – Popayán en el sur occidente del país. La megaobra busca mejorar la infraestructura vial entre Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y su conexión con Ecuador.

ERG International Group es una empresa contratista de ingeniería, construcción y gestión de proyectos de grandes activos de infraestructura. Desde su fundación en 1972, ha completado numerosos proyectos en los sectores de energía, agua y transporte. Originalmente fundada como una empresa contratista de infraestructuras turca, ERG International Group está asociada con SSB AG, una empresa suiza dedicada al desarrollo, inversión y contratación de proyectos de infraestructura a gran escala en Europa del Este y Turquía. Con más de 9.000 empleados, busca participar en proyectos gubernamentales en mercados seleccionados de África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este.

En 2022, ERG cerró con éxito el proyecto ferroviario de alta velocidad Ankara-Esmirna con una inversión estimadas de 2.100 millones de euros. Entre sus proyectos términados está la presa de Deriner y la autopista Ankara Niğde.

El Estanquillo-Popayán sería el primer megaproyecto de ERG International Group en Colombia, operado bajo su filial ERG Compañía de Infraestructuras y Desarrollos. Antes ya lo había intentado dos veces sin lograrlo: una en el aeropuerto de Cartagena y otra para el tren La Dorada-Chiriguaná. Sin embargo, no sería su primera APP, pues hoy tienen participación en la renovación del Estadio El Campín, de Bogotá, de la mano del operador Sencia.

MIA empresarial, cuya representante legal es Natalia Gómez Aycardi, es una firma fundada en 2020 con sede en Bogotá, que se especializa en ingeniería, construcción de obras civiles y consultoría técnica y hace parte del “Consorcio Educativo Catatumbo”, encargado de la construcción del megaproyecto Universidad del Catatumbo en El Tarra (Norte de Santander).

La ANI adelantará los análisis técnicos, jurídicos, financieros y de experiencia de la propuesta, con el objetivo de verificar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en los pliegos. La audiencia pública de adjudicación está programada para el próximo 5 de marzo.

