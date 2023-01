.Publicidad.

Parece que tras su incidente el año pasado en Día a día la popularidad de Carolina Cruz se ha ido por los cielos. Incluso, la mujer fue una de las grandes tendencias para terminar el 2022 debido a una serie de confesiones que hizo durante una entrevista en las que estuvo junto a Eva Rey en Desnúdate con Eva. Allí la mujer comentó que no había pensado en volver con su ex Lincoln Palomeque y así mismo que no lo haría en estos momentos de su vida.

Sin embargo, hubo un hecho aún más relevante y es que a la presentadora de Caracol le preguntaron sobre su actividad sexual y su respuesta sorprendió a muchos. Aunque muchos creían que sus últimas veces fueron con Lincoln, la realidad era otra e incluso se pensó que a raíz de su respuesta, Carolina Cruz estaría ennoviada. Rápidamente se le llegó a relacionar con una persona con la que se vio en varias ocasiones, sin embargo nunca fue así.

En sus redes, la misma Carolina Cruz enseñó que era un amigo de hace años y que solo habían sido chismes al respecto. Esto creó mayores especulaciones sobre quién podría ser la nueva pareja de la presentadora. Tras tantos rumores y chismes al respecto, una reciente publicación en Instagram por parte de la mujer, dio a entender que estaría soltera. Aunque no es algo confirmado, pasa lo mismo con su supuesta pareja, pues la mujer ha sido muy reservada en este aspecto.

