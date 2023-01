¿A punto de quedar en silla de ruedas?: el insoportable dolor que está viviendo Manuela Gómez

.Publicidad.

En una época Manuela Gómez era de las mujeres más odiadas del país. En las dinámicas de los reality siempre hay una villana y ella encarnó ese personaje hace muchos años. Desde entonces ha sabido mantenerse en el inconsciente colectivo aunque, en los últimos tiempos, las noticias no han sido lo suficientemente buenas.

Un intenso dolor de espaldas la obligó a ir a urgencias y le descubrieron que es tan fuerte el dolor que podría tener problemas de movilidad. “Me han puesto un montón de morfina y el dolor no se me pasa. Se acuerdan lo que les decía que disfrutaran mucho la vida, al máximo, que no piensen ni en el ayer, ni en el mañana, porque hoy estamos bien y mañana vean: en la sala de un hospital sin saber lo que uno tiene, si es algo grave o no. Cómo es posible que le pongan a uno tanta morfina y el dolor insoportable”.

A punta de morfina ha tenido que pasar los últimos días además sufriendo pérdidas tan graves como el que se vio afectado uno de los discos de su columna vertebral. Todo esto se debió a un mal movimiento que hacía mientras se ejercitaba. En este momento le recomendaron quietud y cuidado absoluto. Así lo reportó en su cuenta de Instagram:

