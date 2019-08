“Solo los mamertos más machistas y maltratadores se quedarán con Petro”

Cuando me enteré que Petro le daba el aval a Hollman Morris se me rompió el corazón. Nunca había querido y respetado tanto a un político como al exalcalde de Bogotá. Me entusiasmó que intelectuales como Carolina Sanín, ajenos a la política, lo apoyaran en las pasadas elecciones. No podíamos permitir que el monigote de Uribe se nos subiera de nuevo. No ganamos pero creí que la lucha seguía firme. Una mala señal ocurrió en el discurso de derrota de Petro. La propia Angela María Robledo tuvo que decirle “Gustavo, no me diste las gracias” porque nunca la nombró. Qué vergüenza. Si, más de un año después podemos ver que lo de la Colombia Humana fue una ilusión creada por un misógino probado como Petro, un hombre que responde al pelo con el cliché que hemos tenido siempre del izquierdista que detesta a las mujeres.

Darle el aval a Hollman, una nulidad que nunca ganará una elección, fue una cachetada a los progresistas reales, a los feministas que abrazamos la causa petrista creyendo que él nos representaba. Pero qué va, lo único que hizo fue usarnos. A Angela María la mandó al cajón del olvido, la traicionó. Petro no sabe trabajar en grupo, en su ego delirante él es el único que existe. Por eso la abandonó en su lucha por recuperar su curul. Por ahí dizque le propuso ser su candidata a la Alcaldía pero lo hizo por cumplir, a sabiendas que le iba a decir que no, premeditadamente tarde. Una vergüenza.

He visto que en redes hay Petro fanáticos que aseguran que Patricia Casas, ex esposa de Morris está siendo instrumentalizada por el Centro Democrático para acabar con la Colombia Humana. Pueden tener parte de razón, pero si los miembros de la Colombia Humana se ufanan de ser faros morales no deberían tener cadáveres debajo de la cama. Si lo expulgan el limpio no tiene piojos pero Hollman los tenía y en el Wassap queda claro que no fue el mejor de los esposos. Por muy poco Petro, al que le falta un asesor, vendió el capital de la Colombia Humana. Muchos nos vamos a salir, sobre todo viendo la hiel que en redes sociales están destilando los petristas más radicales, los que hablan de que las mujeres que defendemos nuestros derechos y atacamos al maltratador somos feminazis. Qué cerca están los seguidores radicales de Petro a los de Uribe. Cuanto machismo, cuanto maltrato, cuanto fanatismo.

¿A dónde iremos los que renunciamos a la Colombia Humana? ¿Quién nos va a recoger?

