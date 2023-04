Solo lo conocen en su casa: El desprecio que sufrió Maluma en México

.Publicidad.

Sin duda alguna, los cantantes del género urbano cada vez son más populares no solo en sus países, sino también a nivel internacional. En Colombia hay un par de artistas que son sumamente famosos y que han logrado consolidarse en parte como los más importantes de este movimiento. Entre ellos se encuentran nombres como Maluma, J Balvin y por supuesto Karol G. Lo increíble de esto es que todos ellos provienen de Medellín, una de las grandes cunas del reguetón.

Ahora bien, por el momento José, también conocido como J Balvin se encuentra lejos de los escenarios, mientras que su amigo Juan Luis Londoño, no. En la actualidad, Maluma ha estado muy activo musicalmente e incluso ha llegado a colaborar con artistas de otros géneros. Parece que el paisa no se queda quieto y busca aprovechar este tiempo para sacar toda la música posible y así mismo, hacer todas las presentaciones que pueda. El cantante no pierde el tiempo.

El reguetoñero Maluma salió a recorrer el centro histórico de la CDMX de “incógnito”. Güey, estabas a 2 kilómetros de Tepito y ahí todos parecen Maluma beibi, nadie te va a pedir autógrafos, no mames. pic.twitter.com/O3uBQvJKY9 — Chesperrito (@Chescan4) April 23, 2023

Sin embargo, parece que su fama en ocasiones está limitada a Colombia. Por estos días, el músico ha estado por México pasando algunos días de descanso y preparando algunas presentaciones que tendrá en este país. Lo curioso del caso es que, en sus historias de Instagram, Maluma recorrió una plaza de aquel país y nadie lo reconoció, por más que intentó que lo reconocieran grabando con su celular. Aunque no es la primera que le pasa esto, pues cuando Maluma estuvo en Catar nadie cantó una de sus canciones.

