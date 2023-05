Sindicatos campesinos participan en elecciones CUT. Entrevista a líder de "Somos Tierra"

Por: Winston Arteaga Aguillón |

mayo 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Las entrevistas nos permiten conocer los discursos, las posturas políticas e ideológicas, las acciones a seguir o los objetivos de una organización, un colectivo, o la subjetividad del entrevistado. En la idea de contribuir a la investigación de los movimientos sociales, sindicales y populares, actividad poco promovida en las universidades de este explotado y despreciado tercer mundo o como el investigador y sociólogo Orlando Fals Borda dirá en Ciencia propia y colonialismo intelectual, “son muchos los peligros que se ciernen sobre nosotros por el desbocamiento de la ciencia – fetiche instrumental que hemos heredado de los países dominantes, por el desprecio por la vida y la naturaleza intrínseco a esa concepción científica, el auge del militarismo y la crisis de la democracia representativa que viene afectándonos como sociedad”[1].

A partir de las enseñanzas de este investigador comprometido con las causas políticas sindicales y sociales se comparte esta entrevista realizada a un dirigente sindical campesino quien integra el Sindicato de Pequeños Agricultores y cuyo nombre es Huber Ballesteros, un líder campesino y social que por muchos años viene promoviendo la organización campesina con una postura clasista y a favor de los trabajadores. Si buscamos datos de su vida por ahora solo está en la memoria de la oralidad, una vida que posiblemente a muchos sorprendería, no obstante, solo se comparte sus aportes al ejercicio organizativo y lucha popular que ha contribuido en Colombia.

-Publicidad.-

A Huber Ballesteros se lo considera un investigador de la acción y la participación, esto le permite tener una lectura amplia sobre la importancia de la organización de la Coordinadora Agraria, étnica y campesina de Colombia “Somos Tierra” y el por qué está integrando una plancha al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, para el periodo 2023 – 2027, de este modo la entrevista inicia realizando un balance y la lectura con respecto a los movimientos sociales del año 2019, hasta el momento.

¿podría contarnos un poco sobre su actividad sindical, realizar un balance del anterior periodo de la CUT y analizar los cambios y dinámicas del movimiento social en esta época?

Publicidad.

Sobre el balance de lo realizado por la CUT y su ejecutivo podría decir que hay cosas positivas por que la CUT trabajó incasablemente sobre temas como la paz, la unidad del movimiento sindical y del movimiento social, y por supuesto, fue un puntal importante tanto en la movilización de noviembre de 2019, como en el estallido social de del 2021, que finalmente terminaron con un cambio en las relaciones políticas y porque no decirlo en la correlación de fuerzas que llevo a Gustavo Petro a la presidencia de la república. Hubo sin duda también importantes aspectos que se quedaron aplazados dentro de la central (CUT) como el sindicalismo por rama que sigue siendo una deuda que tenemos con el movimiento sindical, la actualización o recuperación de la escuela propia/pensamiento (CUT), y la inclusión en la deliberación de las políticas de la central de los sindicatos minoritarios, creo que hubo un avance político muy importante como central, fuimos, digámoslo así, pioneros en todo este aspecto del Comando Nacional de Paro, hicimos parte de él y con el llevamos al movimiento social a la movilización por los cambios y reformas que la sociedad colombiana necesita.

¿Cuál sería la importancia de la CUT en las nuevas políticas de reforma social y Política que está proponiendo el Gobierno de Gustavo Petro?

Hay unos cambios importantes en el movimiento social desde el 2019, luego en 2021 que dieron como resultado lo ya mencionado, un cambio en la correlación de fuerzas, por primera vez contar con un gobierno alternativo, un gobierno diferente al bipartidismo tradicional que representa los intereses de la oligarquía. Los trabajadores tenemos un gobierno de cambio del cual esperamos importantes reformas que beneficien a los (as) trabadores en Colombia y a la población de menos recurso, pero hay preocupaciones por supuesto porque el movimiento estudiantil en las últimas jornadas ha sido un ausente. Se ha tratado de reactivar el movimiento campesino, pero todavía falta mucho por lograr esa unidad del movimiento campesino para que sea el sujeto social de la reforma agraria que impulse esa reforma en contra de los terratenientes y trasnacionales. Es importante que el movimiento social entienda que el gobierno está planteando unas reformas importantes, trascendentales que buscan golpear el núcleo neoliberal, como son la reforma pensional, laboral y la salud, pero el movimiento social todavía no llega a ese punto importante de quiebre en la cual la oligarquía entienda no solamente el debate se da en los círculos de conversación o conciliación con el gobierno o en los pasillos del Congreso, sino que las calles también son elementos para el debate y la participación política de la ciudadanía y los trabajadores en particular.

Podríamos decir que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), debe jugar un papel importante en el impulso de las reformas y creo que lo estamos jugando, hoy la CUT junto al Comando Nacional Unitario viene participando de las audiencias públicas, de los foros de los seminarios, hemos organizado debates propios de los trabajadores para que conozcan el contenido de las reformas y para que planteen hasta donde estas reformas van a necesitar del impulso de los trabadores para que no sean recortadas por los intereses de los partidos tradicionales, los patronos y las empresas nacionales y trasnacionales debemos seguir jugando el papel de unificar el movimiento sindical de la unidad con el movimiento social y por supuesto de ser parte de esa vanguardia que defienda las reformas que el gobierno viene planteando para una transición de un capitalismo salvaje a un estado social de derecho o sean reconocidos los derechos valga la redundancia de los trabajadores y los más pobres de este país, y sin duda la central debe seguir jugando ese papel y porque no profundizando su participación en todos estos debates de carácter político más allá de nuestra labor permanente de acompañar los pliegos de negociación, de acompañar los conflictos laborales, las huelgas y demás de los trabajadores y de seguir fortaleciendo por supuesto la estructura sindical de la central y del movimientos sindicales en conjunto de Colombia.

¿Se está conformando una nueva organización campesina llamada “Somos Tierra” podría contarnos un poco sobre ese proceso?

¿Qué venimos haciendo en el movimiento campesino?, el movimiento campesino tiene hoy una dispersión tal, hay tantas formas de organizativas de carácter municipal, departamental, regional, que ya no se sienten representadas en las estructuras federativas nacionales que se han constituido de hace varios años y que han desarrollado un trabajo de nivel local, de nivel departamental que se han conquistado un espacio en la acción política territorial, por eso desde un grupo de personas de dirigentes agrarios hemos considerado que es importante darle valides a esas expresiones organizativas pequeñas, locales, regionales, corregimentales, departamentales sin que para unificar esfuerzos con ellos sea una condición preliminar a tal o cual estructura federativa, por eso nos hemos dado a la tarea de proponer una Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias, Indígenas y Campesinas, en todo el país que hoy tiene presencia en 26 departamentalmente que agrupa más de 300 asociaciones de campesinos de negros, de indígenas, de víctimas, de mujeres, de pescadores, de mineros artesanales, que buscan desde un espacio de convergencia, desde un espacio horizontal de coordinación y no vertical de unidad organizativa trabajar alrededor de lo que nosotros hemos denominado una agenda de dialogo campesino con el gobierno, que tiene siete puntos como ejes centrales pero que en esos siete puntos se desarrolla el que hacer y todos los reclamos que el campesinado ha tenido históricamente por el derecho a la tierra, por el derecho al territorio, contra los tratados de libre comercio, por la implementación de la reforma rural integral pactada en el la Habana, por los derechos de los mineros, los pescadores artesanales, de las víctimas, por los derechos de los campesinos y campesinas que hoy habitan en zonas protegidas como Parques Nacionales Naturales o áreas de zonas de reserva forestal etc. Es decir una coordinadora que trabaja por hacer realidad los derechos económicos sociales ambientales, culturales y políticos, de la población campesina que hoy está alrededor de los 14 millones, esa coordinadora ha hecho una labor importante en la convención campesina realizada en diciembre pasado, viene interlocutando con el ministerio de agricultura, con el director de la agencia, con la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y con todas las entidades encargadas del medio ambiente y el desarrollo integral de Colombia, hemos invitado y seguimos invitando a las organizaciones pequeñas, a las organizaciones que llevan tiempo luchando por la reforma integral a que nos agrupemos en esta coordinadora “Somos Tierra?.

Y por último frente a la aspiración de continuar en el Ejecutivo Nacional de la CUT, el colectivo sindical clasista Antonio Forero, ha presentado una lista esa lista se encuentra en el tarjetón de elecciones CUT para el 26 de mayo con el número 69, la integramos trabajadores, campesinos, del sector petrolero, del sector de la seguridad, del sector de la educación, pero es acompañada por muchos otros sindicatos y muchos otros sectores de la producción y los servicios.

¿Qué buscamos?

Mantenernos en el Ejecutivo, ampliar nuestra participación para trabajar por la democracia sindical que significa que los sindicatos pequeños tengan un espacio donde puedan presentar sus propuestas, donde puedan deliberar y decidir sobre el futuro de la central, es decir, su junta directiva nacional, sus congresos y por supuesto otros escenarios donde los trabajadores que hoy de la economía real que no estan representados mayoritariamente en la central puedan ser escuchados, por una educación clasista, que devuelva a los trabajadores colombianos la concepción de la lucha sindical de clases, que devuelva a los sindicalistas la concepción de la lucha política por poder y no simplemente por ser buenos negociadores de un pliego, es decir sacarlos de la lucha reivindicativa gremial que hoy se ejerce de forma mayoritaria y vuelvan a ser sindicatos como una organización socio política que lucha por el poder para los y las trabajadoras; Es decir un sindicalismo que luche por el socialismo y por enterrar el capitalismo, trabajaremos también por la unidad de los trabajadores, porque el movimiento sindical esté al servicio de los trabajadores y de los sectores populares, por la unidad del movimiento sindical con el movimiento popular y no simplemente para que el sindicalismo sea una cuna de intereses personales, particulares, de grupos o partidistas, esa es nuestra apuesta al interior de la central de mantenernos con el favor de los trabajadores dentro del ejecutivo nacional y para eso los invitamos a que voten, maestros, obreros, vendedores ambulantes, mineros, trabajadores petroleros, bancarios, del comercio, de la industria por la lista 69, comité ejecutivo nacional CUT, 26 de mayo del 2023[2].

[1] Fals Borda, Orlando. Ciencia propia y colonialismos intelectual. (1987). Editorial Carlos Valencia editores. Bogotá.

[2] Video Décima Comuna. https://youtu.be/_Oev1IeZYpk