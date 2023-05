El reconocimiento de la economía popular en el Plan Nacional de Desarrollo

Por: Alejandro Rivera Camero |

mayo 20, 2023

El nuevo Plan Nacional de Desarrollo – PND -, trae un cambio histórico para el país, en donde se privilegia la justicia social y el fortalecimiento de la garantía de derechos, especialmente busca un reconocimiento de aquellas poblaciones que por mucho tiempo han sido marginadas, como lo son los actores de la economía popular.

Este plan de desarrollo contempla 5 ejes transformadores, quiero referirme al eje número 2, "Seguridad Humana y Justicia Social", donde se contemplan cambios estructurales a las políticas sociales y económicas del país principalmente, a través de la formulación e implementación de herramientas estructurantes de dichas políticas en Colombia. Es pertinente indicar que este eje contempla aproximadamente el 64% del total del presupuesto que tiene el PND, dado el componente estratégico que contempla.

Es importante resaltar cómo se da ese reconocimiento en este plan, a través de acciones directas de la economía popular, acciones transversales por condición poblacional: mujeres, adultos mayores, madres cabeza de familia, entre otras, y acciones propias para el campesinado.

Como acciones directas de la economía popular, el PND mediante el Art. 74 crea el Consejo Nacional de la Economía Popular como como organismo asesor y consultivo, conformado por entidades del Gobierno Nacional, territorial y representantes de la economía popular, como lo son los vendedores informales. Mediante este Consejo, se formularán las líneas de política pública de economía popular, así como la articulación de “acciones interinstitucionales necesarias para el reconocimiento, defensa, asociación libre, fortalecimiento de la economía popular”. (PND Art.74).

De igual manera, en el Art. 75 se establece la creación de la Política Pública de Trabajo Digno y Decente con el objetivo de promocionar el empleo y los ingresos dignos, así como la protección social como eje principal. Esta política debe estar articulada directamente con la política pública de vendedores informales.

Otra de las acciones para fortalecer la economía popular es la inclusión financiera y crediticia -Art.88- y este es uno de los puntos que le dará un fortalecimiento contundente a esta economía, puesto que además de generar opciones para aquellas personas y microempresarios que no han tenido posibilidad de tener un crédito por la actividad que desarrollan, busca eliminar ese préstamo agotador, el flagelo del “gota a gota”, el cual se ha convertido en una tortura quienes integran la economía popular. Con esta estrategia de inclusión financiera, se contemplan acciones como las opciones a deudores, incentivos al buen pago, asistencia técnica, educación financiera, caracterización y perfilamiento crediticio de la economía popular, entre otros.

Así mismo, en el PND se encuentra el Sistema de Información Estadístico para la Economía Popular – Art. 90-, el cual será el principal insumo para el análisis de esta economía en Colombia. Dicho Sistema está articulado con el Censo Económico Nacional – Art.95 –, que busca tener información estadística económica del país en donde se incluirán las unidades que hacen parte de la economía popular.

Uno de los temas más estratégicos a resolver con el PND, ha sido las dificultades que organizaciones sociales, comunitarias y de economías populares han tenido para poder contratar con el Estado. El Art. 100 abre las puertas a la contratación y compras públicas mediante asociaciones público-populares, en donde podrán generarse contratos para programas sociales, vivienda, vías, cultura, productividad local, saneamiento básico, economía del cuidado, bienes y servicios, entre otros, que permiten promover esa economía popular y a su vez la economía territorial.

Además, este artículo indica que no solo podrán participar, sino que las asociaciones recibirán toda la asistencia técnica requerida por la DIAN, para lo que tiene que ver con la facturación, certificados requeridos y demás solicitudes, lo que permitirá facilitar el cumplimiento legal de este tipo de contratos.

Con relación a las acciones transversales con las cuales se busca atender a diferentes grupos poblaciones, ya sea con su condición etaria, y demás condiciones en donde pueden participar los actores de la economía popular, se encuentran las siguientes acciones.

El Art. 65 crea el Sistema de Transferencias, mediante el cual se busca responder a las políticas sociales del país con un componente principal como es la entrega de transferencias monetarias y en especie. Con este sistema se crean dos programas: “Renta Ciudadana” – Art.66- el cual coordinará las transferencias monetarias para los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, de tal manera que se busque superar la pobreza y fortalecer la economía popular y comunitaria; y “Hambre Cero”, como transferencia de recursos para garantizar el derecho a la alimentación de la “…población en pobreza y en extrema pobreza y vulnerabilidad, priorizando la participación de la economía popular, comunitaria y solidaria, la agricultura campesina…” (PND Art.67).

Otro de los sistemas estratégicos que se crea es el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad – Art.71-, para formular políticas, planes, programas para eliminar las desigualdades económicas, políticas y sociales territoriales y fomentar la igualdad de derechos, especialmente en aquellas poblaciones que han sido discriminados como lo son los miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, mujeres cabeza de familia y adultos mayores.

Este es uno de los sistemas que empodera, pero además reconoce sobre todo a las mujeres como lo hace a su vez el “Fondo Mujer Emprende”, creado mediante el At. 73 para “promover la autonomía, empoderamiento económico y dignificación del trabajo de las mujeres” (PND Art.73). No menos importante, se encuentra la creación del Sistema Nacional del Cuidado que busca reconocer a las personas cuidadoras que no son remuneradas.

Por otra parte, se encuentra el componente del reconocimiento y fortalecimiento de la población campesina nacional. Es así, como mediante el Art. 51 se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para planear, coordinar, implementar y realizar seguimiento a todas las acciones que se hagan en el marco de la Reforma Agraria, en busca del mejoramiento de la calidad de vida y especialmente el derecho al territorio y desarrollo de planes de vida de la población campesina.

Este sistema contempla 8 subsistemas dentro de los cuales se encuentran: adquisición, adjudicación de tierras y de procesos agrarios para la reforma agraria, delimitación, constitución y consolidación de zonas de reserva campesina, de acceso a derechos y servicios sociales básicos, de estímulo a la economía campesina, familiar, comunitaria, de las economías propias y de crédito agropecuario, entre otros.

Así mismo, para la población campesina se ha creado como instancia de diálogo y representación la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos – Art.356- para tomar decisiones de política pública relacionadas con la población campesina buscando así su dignificación y reconocimiento nacional.

Finalmente, el PND en su Art. 84, establece el reconocimiento de la economía del cuidado no remunerado como actividad productiva en el sector rural, con el objetivo de reconocer aquellas actividades que se hacen dentro del hogar rural y que no es reconocida como tal. Con dicho artículo se entiende que esta es una actividad productiva para obtener financiación a proyectos del sector agricultura y desarrollo rural.

Como se puede observar, el Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, trae consigo un gran componente de cambio de política social en donde prima el reconocimiento y dignificación de aquellas poblaciones que han sido vulneradas históricamente y que no han sido tenidas en cuenta para la toma de decisiones de política pública como lo son los actores de la economía popular.

Así mismo, este Plan es el inicio y la oportunidad de empoderamiento de la economía popular a nivel nacional como parte de la economía propia del país y como aquella que promueve el desarrollo económico territorial. Es el gran paso para la dignificación de esta labor, así como para la reivindicación de derechos de sus actores.

