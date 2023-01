.Publicidad.

Parece insólito que uno de los programas insignia del Canal Uno se haya acabado tras haber estado 5 años al aire haciéndole competencia a RCN y Caracol. Y aunque, el programa nunca llegó a tener un elevado rating como El Desafío o MasterChef Celebrity, siempre fue un programa insignia de la televisión colombiana. Aún así, sin previo aviso, Guerreros se despidió de los colombianos que se conectaban a ver este reality lleno de pruebas y risas.

Y es que, a pesar de todo, Canal Uno procuró hacerle competencia a Caracol y RCN, los grandes de la televisión colombiana que no ceden sus puestos. Aunque no se supieron las verdaderas razones de la salida repentina que tuvo Guerreros, es posible que se haya debido al rating que ya no competía. Sin embargo, el canal no ha querido quedarse atrás y decidió darle la pelea de nuevo a El Desafío y MasterChef con un nuevo formato.

En redes, Canal Uno ya promociona un nuevo concurso llamado A ganar se dijo, el cual tendría la participación de un concursante de Guerreros. Aunque aún no hay mucha información al respecto de este nuevo formato del canal, al menos parece innovar a diferencia de Caracol y RCN. Habrá que esperar a que se dé inicio al programa, el cual está recibiendo participantes para su primera temporada. Ojalá que tenga un mejor qué final que su antecesor.

