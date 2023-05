Alcanzar la paz es una tarea ardua que no puede estar solamente en manos del gobierno y X o Y actor armado

VIDEO. El tópico del Profe. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha insistido en el concepto de la paz total, lo que es sin duda un propósito loable pero complejo de lograr.

Por parte del gobierno existe la voluntad, pero todo parece indicar que por parte de los demás sectores no existe esa misma intención.

Alcanzar la paz es una tarea ardua que no puede estar solamente en manos del gobierno y X o Y actor armado, debe estar desde leigo en manos de la ciudadanía y esto es aplicable a todo. Si uno no quiere, dos no pueden. El gobierno quiere cambio pero y la ¿Ciudadanía?

En definitiva se necesita que el gobierno actúe, pero además que la ciudadanía se empodere y se comprometa, solo en la medida de que los dos, gobierno y ciudadanía quieran, podremos avanzar en el propósito de hacer de Colombia una verdadera República Democrática

