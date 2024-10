- "Sí señor, yo estuve en París"

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

octubre 09, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Es cierto, acá en El Bagre tenemos mucho que agradecerles a los deportistas que nos hacen sentirnos orgullosos de la tierra y del Bajo Cauca en general, sobre todo en el fútbol, como a Edwin Andrés Torres Palacio, Juan Felipe Villa Ruiz, Dubán Felipe Palacio Mosquera, Faber Andrés Gil Mosquera, Yilson David Rosales Guerra; y por si fuera poco el nombre de María Camila Torres Valerio, todos ellos enrolados en equipos locales y en el exterior, que dejan el listón bien alto, por eso no es menor lo que hizo nuestra deportista Yesica Paola Muñoz Nieto, que acaba de desempacar las maletas de su viaje a París y ahora emprende otra campaña en los juegos Nacionales, a partir del 14 de octubre en Cali.-

Para que tengamos una idea de lo que esta pequeña campeona logró en su participación en los recientes Juegos Paralímpicos, en donde se reunió lo más granado del deporte con 4.400 atletas más destacados del mundo, tanto que la prensa internacional señaló que cada edición de estos juegos suscita un mayor interés en el público, porque esas olimpíadas son más que un simple acontecimiento deportivo, ya que ofrecen una oportunidad única para centrar la atención universal en el deporte y la discapacidad, inspirar a las personas, provocar un cambio social y promover oportunidades profesionales y deportivas para quienes tienen de algún modo una incapacidad, que no las hace menos que las demás.-

Fue así como ella, de su puño y letra, nos describió esta aventura que hoy compartimos en este sitio.

“El 12 de agosto aterrizamos en Francia y hay que decir que éramos muchos, mejor dicho, demasiados atletas de Colombia, porque estaba natación, judo, atletismo, tenis de mesa y muchos más y ese día cuando llegamos al aeropuerto de París como a las 5 de la tarde y llegamos a las 11 de la noche a la ciudad.- Fueron 15 días de competencia y el público nos fue a ver de manera masiva, así como el cubrimiento que hizo la prensa internacional de las Olimpíadas.- Tuve la oportunidad de viajar en barco y recuerdo que fue una experiencia muy linda, sobre todo porque era la primera vez que me subía a ese tipo de embarcaciones y lejos de mi pueblo, acompañada de mis demás amigas, a pesar de que hacía demasiado frío, y eso nos hizo bajar el nerviosismo para asistir a las competencias de los días posteriores”.-

“El turno que me tocó era de última, dónde estábamos todos los atletas de diferentes países y ahí teníamos muchas cosas a la mano, tales como gimnasio, bicicletas, carros etc. Estábamos en la Villa Deportiva y en el restaurante comíamos todos los atletas de diferentes países y no olvido que la ceremonia de la inauguración fue súper hermosa fue algo muy lindo casi igual como mis panamericanos”.-

“Otra de las experiencias inolvidables fue cuando visitamos la Torre Eiffel, que para mí fue como estar en una película, porque llegamos y nos subimos al primer piso, que era subiendo escaleras y les cuento que eran 10 minutos de escaleras subiendo al segundo piso que era una parte de vidrio y era bonito y allí había un restaurante y un almacén y ya cuando se hizo de noche bajamos porque ya estaba encendida y era súper hermosa y fantástica”.-

“Llevaba en mi mente las palabras del entrenador cuando dijo que no era tanto alcanzar una medalla, sino en mejorar nuestras marcas personales y eso lo cumplí y me puse contenta porque recibí muchas felicitaciones y al día siguiente mis compañeras y yo nos fuimos de nuevo para la Torre Eiffel y luego montamos en tren.- Debo ser sincera de un detalle, que a pesar de que la pasamos bien, la comida no era tan buena como me lo imaginé, pero si la mayoría de las cosas eran muy ricas, sin negar que cuando fui a competir me sentía muy nerviosa por qué era mi primera vez compitiendo fuera del país y también por qué mi oponente era mayor que yo y tenía más experiencia en lo deportivo, pero gracia a Dios me enfoqué y dejé el nervio a un lado y me concentré en la competencia, lo cual hizo que alcanzara un buen puesto, porque era mi primera vez y en pocas palabras, todo fue muy bonito todo fue muy entretenido y siempre tenía esa motivación por mi madre, mis seres queridos, mi entrenador, que siempre estaba pendiente de mi”.-

“En mi competencia éramos 11 atletas y allí estaba la campeona mundial y teníamos que hacer tres lanzamientos para quedar entre las primeras 8 y las 3 últimas salían yo quedé de 10 con los 3 lanzamientos que hice, pero no quedé entre las primeras 8”.-

Un relato sincero de una pequeña que no solo llevó las banderas de El Bagre y de Antioquia, sino que enarboló la tricolor del país, como el mejor ejemplo para nuestro municipio en sus 45 años de Historias.-