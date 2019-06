Si esto es ser medieval, entonces Zipaquirá sí que lo es

En estos instantes donde las campañas políticas empiezan, los diferentes candidatos, sus colaboradores y los que están detrás tratan de una u otra forma de desprestigiar a cualquier costa las actividades realizadas desde la administración municipal para “ganar adeptos”. Sin cifras, comentando desde la bilis y destilando odio dejan en el ambiente circunstancias que no son valederas, ni mucho menos ciertas.

Una publicación realizada por un ciudadano a través de Las2Orillas resalta de manera oscura lo que supuestamente sucede en el municipio de Zipaquirá. Lo titula Con el alcalde actual Zipaquirá pasó a ser una aldea medieval… pero vamos a ver qué tan medieval está la ciudad hoy:

1. Habla José Antonio Galán acerca de lo medieval de la universidad en la ciudad. Si medieval es promover que la universidad pública llegue a Zipaquirá, entregando a la Universidad de Cundinamarca un lote de más de 4000 m2 para que construya su sede en Zipaquirá y así poder entregar educación de bajo costo y de calidad, pues digamos que es medieval. Más de 1000 estudiantes se van a ver beneficiados, además de esto se pasa proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para entregar a la misma entidad el edificio del Ceres, construido para que la universidad pública tuviera asiento en el municipio, y de esta manera se pueda vitalizar el proceso educativo superior para los jóvenes de Zipaquirá.

2. Se logró convenio con la Gobernación de Cundinamarca para que sea entregada al Sena la que era la sede del tránsito en Zipaquirá y traer programas tecnológicos que tanto hoy necesitan los jóvenes recién egresados. 800 millones de pesos para los arreglos locativos y asegurar la entrada en funcionamiento de la sede que dará beneficio a los interesados en la oferta educativa gratuita de la institución.

3. Habla acerca del teatro Roberto McDouall, al que hay que decir que el interés ha sido siempre renovarlo, recuperarlo y ponerlo de nuevo en funcionamiento. Sin embargo, este tema pasa también por el Ministerio de Cultura, el cual aún no ha entregado el aval para hacer las reformas.

4. Parece que quien escribe las notas en la columna antes descrita no se ha enterado sobre el trabajo en cuanto a seguridad se refiere. Es la administración actual la que creó la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la que puso en marcha el Centro de Comando y Control con una mejora en las cámaras de seguridad con conexión por fibra óptica con 8 megas, el que dotó de 140 alarmas comunitarias con 20 botones de pánico geo referenciados, puso en marcha la aplicación 123, además, entregó 10 motocicletas, 2 paneles y 2 camionetas para la estación de policía y el fortalecimiento en la seguridad.

Asimismo, ha instalado 8 kilómetros de fibra óptica, ha articulado 100 frentes de seguridad, se han realizado 316 capturas por estupefacientes, se adquirió y puso en funcionamiento la mejor cámara Gesell del país, se entregó en funcionamiento el mejor Cespa de Colombia, según la misma Fiscalía General de la Nación. La disminución de homicidios y la desarticulación de las bandas “Los Celestes”, los “Ya tú sabes”, los “Gorrasnegras”, los “Matarifes”, “los del Norte” y “Los Rocas”, dedicadas al tráfico de estupefacientes en Zipaquirá y Sabana Centro, han sido resultado de la eficaz tarea conjunta de la Policía Nacional, Sijin, Dipol y Fiscalías, lo que ha llevado a que el distrito No.9 de Zipaquirá ocupe el primer lugar de operatividad en Cundinamarca. Debido a la puesta en marcha del Centro de Monitoreo y a las labores de inteligencia por parte de la Policía se ha logrado el desmantelamiento de más de 7 sitios de expendio, 15 personas capturadas, incautados 15 kilos y medio de estupefacientes y allanadas 4 viviendas. Igualmente, se han recuperado 36 celulares, se confiscaron 68 y se capturaron 32 personas por este delito. Debido a la estrategia de seguridad se realizaron 169 capturas por estupefacientes, 124 capturas en flagrancia y 9 por homicidio.

5. Habla el “gran conocedor” acerca de las vías, sin entender que fue esta administración la que logró cobrar la plusvalía que ninguna con anterioridad había realizado y de esta manera planear y empezar a ejecutar grandes obras viales como la Calle 7, la Bicentenario. Trabajo arduo en el tema de las vías en Zipaquirá. La ciudad no ha tenido un mantenimiento adecuado en las últimas administraciones y por esta razón es que la labor se debe priorizar por sectores. Es de conocimiento de la ciudadanía que el municipio tiene una situación de daños en la malla vial bastante compleja que se ha venido acumulando a lo largo de los años y de muchas administraciones. Para poder dar una solución, solamente en lo que se puede reparchar, se hace necesaria una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, y para vías que hay que hacer la reposición de carpetas se estaría hablando de más o menos 10 mil millones de pesos.

Además de esto, se debe tener en cuenta que también hay sectores del municipio que están construidas en placas de concreto donde se necesitan cerca de 500 millones y para las áreas que están en adoquín unos 300 millones. Adicionalmente, en el casco urbano de Zipaquirá se cuentan con vías que están aún en tierra o en recebo y para poderlas desarrollar serían unos 30 mil millones. Las cuentas para dar solución total al deterioro de las vías llegan a los 46 mil millones de pesos. Desde esta perspectiva, la administración municipal y la Secretaría de Obras Públicas, teniendo en cuenta que los recursos con los se cuentan son escaso, se está trabajando con el convenio permanente con Asocentro (por pertenecer a la asociación se pueden realizar unos gastos o cargos a ellos de manera anual) y gracias a este se realizan obras como la construcción de la vía de Zipavivenda y el tema de reparcheo. Se entregó la carrera 11 (vía principal) completamente pavimentada, al igual que la calle 13 de la ciudad.

Lo que se viene son vías en Minuto de Dios, en La Mariela, en La Concepción, y La Libertad. Algunas se hicieron gracias al oportuno trabajo realizado por la administración municipal con el departamento para la Prosperidad Social (DPS. Allí se consiguieron 1600 millones para invertir en diferentes tramos viales alrededor de todo el municipio beneficiando a los estratos 1 y 2). Además, la administración logró que el ICU otorgara recursos para reponer unas placas de concreto que ya se habían deteriorado en La Libertad y La Concepción. Se invirtieron 100 millones en cada tramo. En cuanto a vías nuevas se cuenta con 10 mil millones para hacer inversión. Allí se estará viendo hecha realidad la Calle Séptima, desde la carrera 12 hasta la carrera 36, un tramo de la Avenida Bicentenario y un tramo que conocemos como la Avenida de los Zipas. Debido a la labor adelantada por el alcalde con las constructoras ya existen tramos de La Bicentenario que están construidos. La constructora Capital, en un pago de plusvalía, construyó un tramo de la calle cuarta hacia el norte de la avenida bicentenario, hasta donde da la quebrada. En estos instantes se negocia con las demás constructoras para que continúen con ese tramo vial.

6. Se habla de “lo medieval” en cuanto a transitabilidad y movilidad y es la administración actual la que, siguiendo las directrices del Alcalde Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, a través de la Secretaría de Obras Públicas, la que inició el plan de mejoramiento de andenes, calles y adoquines del Centro Histórico, con el fin de que este espacio emblemático de la ciudad luzca reluciente e impecable para la visita constantes de los turistas y de cada uno de los habitantes de la ciudad. Con una inversión aproximada de $ 4.000 millones, la Secretaría de Obras Públicas de Zipaquirá, adelanta intervención en andenes del Centro Histórico con un avance que ya superó el 60%. Las mejoras se extienden por las zonas peatonales sobre la carrera séptima, octava y calle sexta, en un tramo total de 3 kilómetros, que pretende mejorar la movilidad peatonal de turistas como de locales y que será entregado de manera oficial a la comunidad para el tercer trimestre de 2019. Habla, sin conocer, acerca de cómo el actual alcalde habita fuera de Zipaquirá. Parece que el que no habita en el municipio es quien escribe la diatriba, pues no sabe que el burgomaestre continúa en la misma casa, conjunto y lugar que desde hace años adquirió con sus ahorros. Cualquiera puede hablar, pero sobre hechos reales y no mintiendo a la ciudadanía.

7. Dice la columna que Zipaquirá hoy es medieval en su cultura. Parece ser que el medieval es quien escribe pues no se ha dado cuenta del programa Mil Guitarras para los jóvenes, al apoyo total a los que hacen arte en murales, a la banda sinfónica Banda Sinfónica Especial de Zipaquirá que iniciará gira internacional en Brasil. Los 60 músicos presentarán un repertorio que da cuenta de la calidad musical de Colombia. La Banda Sinfónica Especial de Zipaquirá se proyecta a espacios internacionales con el fin de difundir las tradiciones musicales colombianas y la alta calidad de la producción sinfónica de la región. Brasil recibirá a los zipaquireños el próximo 25 de noviembre, tras la invitación de la WASBE, Asociación Mundial de Bandas Sinfónicas y Ensambles, y de su presidente Darío Sotelo, quien “extendió la invitación para hacer una visita y una gira de conciertos en las ciudades de São Paulo, Mogidas Cruzes y Rio de Janeiro.

Esta primera salida internacional de los 60 jóvenes de la Banda Sinfónica Especial de Zipaquirá se construye gracias al apoyo del alcalde Luis Alfonso Rodríguez Valbuena y al aporte del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte (IMCRDZ), los estudiantes y padres de familia, quienes se suman con diferentes actividades para que en diciembre el total de los estudiantes junto a sus instrumentos den a conocer las riquezas musicales del territorio cafetero. Todo el proceso que conlleva la participación de los jóvenes al lado de grandes de la música sinfónica brasilera ha logrado impactarlos, así como afianzar su gusto por la música, tanto así que en la audición realizada a nivel departamental lograron ser convocados para realizar una presentación especial, el próximo 8 de octubre, en el ‘Circuito de Conciertos Universitarios’ de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, un escenario que ha contado con la participación de los mayores exponentes de la música sinfónica del país.

8. Tan “medieval” queda la ciudad con la construcción y entrada en funcionamiento del mejor hospital público de Cundinamarca y uno de los mejores del país. Además de esto, el lote, avaluado en más de 53 mil millones de pesos, hace parte del municipio con lo que se garantiza que las decisiones que se tomen deben incluir a Zipaquirá. Con 15.800 metros cuadrados construidos, el hospital tendrá 100 habitaciones, 144 camas y 23 consultorios especializados para consulta externa. Se espera que abra sus puertas a principios de octubre de 2019. En sus instalaciones, que beneficiarán a 45 municipios cercanos, se atenderán urgencias, consulta externa y especializada, fisioterapias, entre otras prioridades. Con el nuevo Hospital de Zipaquirá, que es uno de los proyectos de infraestructura más importantes, en el sector salud, en Cundinamarca, se contará con la tecnología que solo tienen las mejores clínicas y hospitales privados de Bogotá.

9. Es “tan medieval” que Zipaquirá tiene la mejor casa social de la mujer de Colombia, un modelo a nivel nacional. El municipio se convierte el líder de la Región al lograr la construcción de la casa Social de la Mujer, una de las 11 sedes que tiene el país. En este lugar y utilizando sus capacidades y habilidades en el desarrollo de proyectos de emprendimiento productivo y de apropiación de capital social, las mujeres generan una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. Más de 2000 mujeres se han empezado a capacitar y a recibir los beneficios de apoyo por parte de la Casa Social de la Mujer. La administración municipal a través de la Oficina de Gestión Social y la Asociación Primeras Damas de Colombia (Asodamas) se unieron para lograr la construcción de un importante centro de emprendimiento para las mujeres de Zipaquirá. En este lugar cada una de ellas tendrá un espacio para desarrollar capacidades y participar en diferentes actividades de beneficio integral. Con una inversión compartida cercana a los 2.500 millones de pesos (incluyendo el costo del predio), esta construcción reitera la importancia de la Mujer en el Plan de Desarrollo propuesto desde la administración municipal.

10. En educación también se es “medieval” garantizando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todas las instituciones educativas de Zipaquirá y tanto docentes como la misma comunidad, son los veedores para que este se cumpla a cabalidad. Se invirtieron cerca de 4 mil millones de pesos, para beneficiar a los más de 6500 estudiantes, con el suministro de raciones alimenticias en las instituciones educativas públicas del municipio con el suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar. En cuanto a infraestructura educativa se está realizando la reconstrucción del Colegio La Industrial. La construcción del Nuevo Colegio de la Comuna 3 y la dotación del Restaurante Escolar del colegio La Salle.

11. En el sector Social es tan “medieval” que la alcaldía logró implementar el programa de equinoterapia, donde a través de terapia con caballos se contribuye a la recuperación funcional y mejoramiento de calidad de vida ofrecido a más 30 niños y jóvenes en condición de discapacidad (esclerosis, distrofia muscular, discapacidad visual y auditiva, parálisis, lesiones medulares, parálisis cerebral, Síndrome de Down) que se benefician de este proyecto.

Actualmente estamos en una era de globalización y la mayoría de las personas, consumimos en un gran porcentaje los diferentes medios de comunicación para andar informados y actualizados de lo que transcurre en nuestro alrededor, pero debemos ser cuidadosos al adquirir la información por estos medios, pues no todo lo que se habla a través de ellos es cierto.

Para finalizar quiero dejar en claro que este escrito es con el fin de mostrar ambas caras de la moneda y que no debemos dejarnos llevar por la opinión de una sola persona o medio. La verdad siempre tendrá diferentes puntos de vista y está en nosotros indagar y preguntar para no dejarnos llevar por lo primero que vemos o sentimos.

