Conozca las 5 carreras que no recomiendan estudiar en Colombia: mal salario y no hay trabajo

Estudiar una carrera profesional en Colombia no es tan fácil, en la mayoría de los casos los ingresos económicos de las familias no son suficientes y se debe recurrir a créditos educativos. Por lo que muchas personas deben endeudarse, mudarse de ciudad para poder ingresar a ciertas universidades, y hacer otro tipo de esfuerzos para acceder a la educación superior. Eso sí, a excepción de quienes consiguen becas del gobierno o tienen la comodidad económica para pagar sin problema.

No obstante, existe una realidad muy dura detrás de graduarse la universidad y es que tantos esfuerzos pueden terminar en frustración por lo complicado que está el mercado laboral. Pues ciertas profesiones ya no tienen tanta demanda y otras tienen tanta competencia que los salarios son muy bajos por lo que no compensan en absoluto el dinero y tiempo invertido en la universidad. Estas son las carreras que no se recomiendo hacer en la actualidad colombiana:

1. Trabajo social: Estos profesionales tienen que trabajar muchas horas y realizar trabajos bastante duros que no generan buenos beneficios económicos.

2. Psicología: los salarios en Colombia no son para nada acordes a la importancia y la labor de esta profesión.

3. Artes y Música: es una profesión con una gran cantidad de competencia, con pocas oportunidades y sueldos bajos, a menos que consiga fama con su trabajo.

4. Ciencias sociales y Humanidades: Estos temas y competencias están muy infravalorados en el mercado laboral.

5. Comunicación Social y Periodismo: Es un rubro muy competitivo y el salario es muy bajo, sobre todo en los primeros años de experiencia.

