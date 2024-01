Servicios para la educación made in Chile, sembrando futuro

Por: Santiago Flórez |

enero 09, 2024

Durante los últimos años, Chile se ha transformado en un hub regional para la exportación de Servicios. Atributos como la gran conectividad digital que posee, la profunda integración internacional a través de su extensa red de Tratados de Libre Comercio, sus acuerdos para evitar la doble tributación, la disponibilidad de capital humano avanzado y similar huso horario con grandes mercados como la costa este de Estados Unidos, contribuyen a este posicionamiento.

A esto se agrega que gracias a la constante y cada vez más predominante utilización de procesos innovadores y de soluciones tecnológicas dentro de los diferentes subsectores educacionales (educación primaria, secundaria y universitaria, ERP, Soluciones para bullying y metaverso), Chile se ha hecho reconocido internacionalmente por su excelencia dentro del sector, inspirando a otros mercados como Colombia, a imitar su experiencia e implementar los mismos principios.

En efecto, la adopción de tecnologías avanzadas así como la incorporación de soluciones que van desde plataformas de aprendizaje en línea hasta herramientas de colaboración, ofrecen un enfoque innovador para la enseñanza que puede ser aprovechado para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes colombianos.

Potencial del sector Edutech

Con operaciones en más de 40 países, el sector Edutech es uno de los más destacados dentro de la amplia gama de servicios que ofrece Chile a los diferentes mercados internacionales.

Así, y por citar un ejemplo, uno de los avances de la oferta chilena en el sector es la incursión en el metaverso para la educación, entregando experiencias inmersivas y colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje.

Las investigaciones y desarrollos universitarios mejorarían significativamente debido a que el intercambio de información sería más fácil y eficiente con el uso de estas nuevas tecnologías. Un ejemplo práctico, son los laboratorios que podrían desarrollarse en un espacio virtual, acercando el acceso a este tipo de espacios y a menores costos que si se tratara de un espacio físico.

Otro elemento a favor está relacionado con que una aula interactiva puede representar una disminución significativa en los casos de bullying y discriminación, debido al tipo de interacciones que se desarrollarían entre los estudiantes.

Chile y Colombia en Edutech

Las exportaciones chilenas del sector Servicios entre enero y julio del presente año registran más de US$ 1.062 millones de dólares. Los principales mercados de destino son Estados Unidos, con US$ 248 millones de dólares; Perú, con US$ 235 millones de dólares y Colombia, con US$ 105 millones de dólares.

La Directora Comercial de ProChile en Colombia, Marcela Aravena, comenta que “ambos países, tanto Chile como Colombia, comparten un interés común: fortalecer sus sistemas educativos. A través de esta colaboración, no sólo se busca compartir conocimientos y mejores prácticas, sino también nutrir una relación duradera a futuro. Este trabajo conjunto se ha materializado, por ejemplo, a través de nuestra presencia en Edutechnia, una de las ferias más importantes para este sector aquí en Colombia, donde nuestro país ha destacado por su innovadora oferta”.

Adaptar las metodologías chilenas de enseñanza en el sector educativo colombiano puede presentar un cambio significativo, puesto que el país cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para llevar la educación a un nivel similar al chileno con las herramientas correctas y, a su vez, tener un conocimiento más amplio con respecto a los cambios que se están presentando en el mundo.