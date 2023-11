Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 33: donde hay tumbas, hay resurrecciones

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

noviembre 21, 2023

Federico Nietzsche fue quien escribió las lúcidas palabras que dan título al presente capítulo. Y él mismo pronunció (para escándalo de este estúpido e hipócrita mundo): dios ha muerto. Sí, señoras y señores, dios está más muerto que el más antiguo de los muertos. Aplausos para el gran filósofo y visionario Nietzsche. Por lo tanto, a ustedes que me leen, los invito a seguir mis instrucciones: maten a ese dios, derriben del trono de sus corazones a las falsas deidades, de paso defenestren a todos sus ídolos ridículos. Cuando destruyan lo que deben destruir dentro de ustedes, quizás comprendan el mensaje: sólo donde hay sepulcros puede haber resurrecciones.

Por otra parte, si ustedes matan al dios de las venganzas, al dios de la muerte, al dios de los odios, al dios que divide al mundo en ricos y pobres, en comunistas y capitalistas, en nazis y terroristas… entonces podrán ser testigos del nacimiento del Dios del Amor, del Dios del perdón, del Dios de la Vida; es decir, del Dios Vivo.

Yo no sé, lector, si eres ateo o creyente… si adoras a Cristo o a Buda, a Yahvé o Jehová, si prefieres a Krishna o te inclinas ante el Sol… yo no vendo dioses. Ése no es mi oficio. Tampoco soy un mercader de la fe, ni un mercachifle de las letras ni un mercenario de ideologías. Mucho menos un saltimbanqui de las redes sociales. Nada vendo; en cambio, todo lo entrego, todo lo doy… hasta mi propia vida. Por eso comparto letras que lanzo al viento como palomas de paz y de libertad.

Ay de aquel que mata en nombre de su ídolo, en nombre de su dios. Necios los que todavía imponen dioses e ideologías. Pero, dichosos los que con acciones de vida difunden el evangelio de la fraternidad universal, todos aquellos que comprenden que el único Dios que existe se llama Amor, es el Amor.

A propósito del Amor, compartí las 33 lecciones de paz en homenaje al Ser que anduvo por esta dimensión durante 33 años. Entre muchas otras cosas, el Divino Maestro enseñó que para vivir primero había que morir: morir al ego, al yo individual, al egoísmo, a la violencia, al miedo, al odio, a la tristeza, al resentimiento y a los deseos de venganza. En efecto, si el grano de trigo cae en tierra y muere da mucho fruto. Hermanos, aspiro a que puedan comprender que para vivir es necesario morir… porque sólo donde hay tumbas pueden suceder resurrecciones.

El autor de estas letras habla con la autoridad moral de quien ya perdonó lo imperdonable: el perdón es la venganza de los buenos. Superando calumnias, injurias, amenazas y exilios… Rechazando cualquier posibilidad de victimizarse, descubrió que si mil veces uno cae, mil veces con más fuerza y dignidad hay que levantarse. Trascendió los golpes de la diestra y de la siniestra… dejó atrás el dolor y la tortura moral y psicológica… en fin, regresó para argumentar con evidencias que la paz no es cuestión de palabras, sino de hechos que nacen del corazón. La paz interior es la auténtica y verdadera paz. Fue en ese sentido que Buda dijo en alguna ocasión: la paz viene de adentro, no la busques afuera.

Termino este nuevo capítulo de mi vida parafraseando a Mahatma Gandhi (ese iluminado y santo político) que debería ser el punto de referencia no sólo de la renovada política que el mundo va a contemplar en algunos años, sino también de todos los hombres de buena voluntad: si en tu corazón hay paz, al menos hay un lugar sin guerra en el mundo.

Posdata: ¡Shalom! Gloria in excelsis Deo et in terrra pax hominibus bonae voluntatis.