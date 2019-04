Sergio Fajardo, un político a medias

Al ser Julian Assange capturado en Londres se desató en el país de nuevo un debate acerca de las posturas políticas de Sergio Fajardo. Muchos, dentro de los que me encuentro, se manifestaron indignados con el hecho que el ex candidato presidencial jamás asumió (ni asume) una postura clara acerca de Álvaro Uribe Vélez.

Es difícil comprender como uno puede querer ser presidente de una nación en crisis social y no saber (o querer no saberlo) lo que representa el poder y la figura de un personaje oscuro como Uribe Vélez, alguien que ha hecho elegir los presidentes de los últimos 20 años, que como ningún otro mandatario local ha sido capaz de irrespetar a las Cortes y a los medios por igual si no hacen o dicen lo que él quiere. Alguien que fue reelecto de manera espuria al probarse que se dieron notarias a cambio de los votos suficientes en el Senado para conseguir perpetuarse en el poder. Es que no es admisible que quien dice ser un ejemplo de normas morales y éticas nunca haya criticado hechos tan reprochables como lo fue el ingreso de manera subrepticia a la Casa de Nariño de asesinos como alias “Job” o la manera irrespetuosa en que sus dos vástagos se apropiaron de una tierra en Mosquera y multiplicaron extraordinariamente su valor por azares de las jugadas de unos políticos de poca monta que hicieron el favorcito de cambiar la naturaleza de aquellos terrenos.

No, señor Fajardo, la política no se hace de esa manera, ya le decía el maestro Carlos Gaviria que la política se hace con ideologías, quien quiere ser electo presidente no puede hacerse el ciego o mirar para otro lado cuando el político con más poder en la historia de Colombia no ha sido precisamente un hombre honesto, un hombre que de verdad haya gobernado para todo el país y no para unos pocos, un ser poco íntegro que no ha demostrado respeto alguno hacia los verdaderos valores democráticos e incluso que ya es mencionado en varias investigaciones por delitos de lesa humanidad.

Quien quiera ser líder debe hablar sin ambages, sin miedo, y si el profesor Fajardo dice no tener nada para ser reprochado en su actuar público con más razón debería hacerlo. Dice él que jamás haría algo en contra de Álvaro Uribe por sus buenas relaciones con él y con José Obdulio Gaviria. Me perdona el señor Fajardo, pero es así como se debe luchar con altura en la búsqueda del apoyo de las masas, diciendo verdades o al menos aceptando equivocaciones del pasado y al parecer el del Partido Verde no es de esos.

Al evaluar las razones de Fajardo pensaría más de uno: si el político-matemático piensa que es mejor callar y preservar “buenas relaciones”, así sea de un ser tan oscuro como Uribe Vélez, ¿qué haría él, en caso de ser presidente, si algún día el senador Uribe cae preso? ¿es consciente Fajardo que las medidas económicas y sociales del ex presidente en su carrera sumieron aún más a Colombia en el oscuro abismo de la desigualdad, siendo uno de los tres primeros afectados por esta en el mundo?

Una persona que pretende ser primer mandatario y piensa así no merece ser presidente, Colombia necesita a alguien con carácter y dignidad no a un hombre que calla las atrocidades del otro solo para preservar una “buena relación” o para tener a su lado el hombre más poderoso y nefasto de nuestra historia republicana y usar ese poder a su favor. Eso es ser astuto y medio político.

Profesor Fajardo: Nunca cuente con mi voto.

