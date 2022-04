“Serenos” estarían siendo instrumentalizados por paramilitares en Santa Marta

.Publicidad.

El antropólogo Lerber Dimas Vásquez, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que los “serenos” estarían siendo presuntamente instrumentalizados por organizaciones criminales, es decir, podrían estar trabajando en asocio para fortalecer los grupos que delinquen en Santa Marta.

“Las autoridades deberían empezar a regular a los “serenos”. En algunos barrios son instrumentalizados por el paramilitarismo; en otros, actúan como una banda criminal, que obliga al pago y en todos: funcionan de manera irregular sin conexión con la Policía”, dijo.

De acuerdo con Dimas Vásquez, este es un seguimiento que se le ha estado haciendo a esta problemática desde 2018 con un proyecto que inició con la Fundación Paz y Reconciliación de Bogotá, donde se estaba revisando la criminalidad a partir de los jóvenes. “Santa Marta fue uno de los estudios de caso, donde se miró también el del narcotráfico y el tema de los “serenos” como aproximación, digamos a todo un tema ligado con el paramilitarismo en algunas zonas”.

Asimismo, resaltó que son varias las razones por las que se le ha hecho seguimiento a este tema. “Primero, en algunos barrios de Santa Marta donde particularmente los paramilitares tienen mayor fortaleza, allí están ellos como instrumentalizados, por ejemplo, en el 2018 en Timayui, Los Alpes, Garagoa y el Once de Noviembre y efectivamente ahí encontramos esta problemática, digamos inicialmente”.

Por otro lado, agregó que el tema de la vigilancia de los “serenos” no está legalizado. “Encontramos que en algunos barrios los mismo “serenos”, cuando alguien no quiere pagar la cuota y se presenta un caso de robo o un daño, no hay a quien reclamarle. Este tema de los “serenos” no sabemos cómo se regulan o si los regula la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia de Seguridad”, agregó Dimas Vásquez.

Cobro casa a casa

Los “serenos” realizan el servicio de vigilancia por un valor de $2000 o $3000.

“El paramilitarismo es el que se encarga de administrar esos recursos, porque en ultimas toda la plata que reciben ellos por el cobro (que nadie sabe cuánto es), pero que casa a casa cobran 2000 o 3000 pesos, y en los locales comerciales pagan un poco más por la actividad económica”, añadió Lerber Dimas Vásquez.