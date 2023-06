¿Será un rotundo fracaso? Los actores de Betty la fea que no estarán en su nueva temporada

Parece que la historia de la fea de RCN no arrancó con pie derecho. Cuatro de los personajes no habrían sido llamados y el cuartel de las feas desaparecería

Para nadie es un secreto que 'Betty la fea', ha sido una de las producciones colombianas más exitosas e importantes de la historia del país. Una prueba de esto son las diferentes adaptaciones que ha tenido y la reproducción de toda la historia en las diferentes plataformas digitales de streaming. Ante este éxito, el canal RCN decidió traer de vuelta esta famosa novela, pero no transmitirla, sino que harán una nueva temporada que seguirá la historia de Betty, Armando y su hija. Esta información fue dada por el reconocido Carlos Ochoa hace un tiempo.

La historia de esta producción se situaría 20 años después de todos los sucesos que todos vimos al final de 'Betty la fea', de RCN. Seguramente, será la continuación de la fracasa secuela que sacó RCN, titulada 'Ecomoda'. Evidentemente, esta noticia dejó a muchos sorprendidos y emocionados por la continuación de esta historia. Sin embargo, no todo serían buenas noticias para los televidentes y seguidores de esta novela. Y es que, el mismo Carlos Ochoa reveló una triste noticia para esta nueva temporada, que tendrá bastante cambios en su elenco.

Según comentó el periodista, serían 4 los actores que no harían parte de esta nueva entrega de Betty la fea. La primera pérdida sería Paula Peña, quien interpretó a Sofía Rodríguez, a ella se suma María Eugenia Arboleda, quien le dio vida a Mariana Valdés, siendo así se desaparecería "El cuartel de las feas". Pero ellas no serían las únicas, pues Martha Isabel Bolaños o "La pupuchurra" tampoco haría parte de esta nueva entrega de RCN, Finalmente, la mamá de Betty tampoco estará en esta tercera parte, pues parece que Adriana Franco no fue llamada por el canal.

