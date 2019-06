“¿Será sopla nuca o muerde almohadas?”: Las burlas a Juan Pablo Espinosa en twitter

La confesión del actor Juan Pablo Espinosa despertó todo tipo de reacciones. Con un vídeo en su cuenta de Instagram el recordado protagonista de “El Secretario” aceptó que es gay. A los pocos minutos de publicado el vídeo Juan Pablo Espinosa fue la tendencia número 1 en twitter. La publicación original en su Instagram se llenó de mensajes de apoyo que el mismo Espinosa se dio a la tarea de responder uno a uno. Sin embargo, no todos los trinos sobre el tema eran en su apoyo. Hubo quienes le criticaron. Algunos usuarios dijeron que era obvio y que era una estrategia publicitaria, y otros que la orientación sexual de una persona no es motivo para felicitarle por nada. Aquí algunos de ellos:

Que Juan Pablo Espinosa es gay? La verdad eso me tiene sin cuidado…. sobra el video y la explicacion…

Sorprendidos con el hecho de que Juan Pablo Espinosa se declare gay??? En qué planeta viven??? Yo me le olía el pandebono y mi radar gay punteaba al 100% desde hace años. Hello!!!! Juanpa… Cómo lo tenga!!!

Dizque “las mujeres perdimos otro hombre” Niña, a Juan Pablo Espinosa lo perdiste así hubiera sido hetero, no digas pendejadas.

Me ofende un poco que disminuyan el acto tan grande de amor y valentía de Juan Pablo Espinosa a un “Pretends to be Shocked”.

Es increíble como un acto de valentía personal puede hacer un cambio para muchas más personas.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Para el

— #Rand (@RandySPuentes) 12 de junio de 2019