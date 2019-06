La escandalosa transformación de Elianis Garrido

La mujer que se hizo famosa en el 2012 por sus peleas con Óscar en Protagonistas de Nuestra Tele y que luego incursionó en la televisión colombiana con producciones como Sin senos si hay paraíso y Las hermanitas Calle publicó en su Instagram una foto que sorprendió a sus seguidores.

Aunque las imágenes que usualmente sube suelen ser favorecedoras, esta vez no fue así. De hecho, demostró que no siempre se vio tan espectacular como luce ahora y que no eso no le avergüenza. Miren no más esta foto de la época del colegio:

Acá algunos de los retratos que la actriz y también modelo comparte en sus redes:

Ver esta publicación en Instagram Sábado en la noche , en concierto mi artista favorito 🤴🏿 Una publicación compartida de ELIANIS (@elianisgarrido) el 4 May, 2019 a las 7:04 PDT