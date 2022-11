¿Sera posible que sigamos soportando tanta falsedad en el poder?

Por: Sara Vasquez Bustos |

noviembre 01, 2022

Todo político que se ha conocido hasta el son de hoy dicen cosas asombrosas del país hablan de todo lo lindo que hay en el país y de las mejoras que pueden llegar a causar si se vuelven presidentes, ¿Petro se podría unir al común de políticos como los que siempre hemos visto?

Comencemos con la primera parte del discurso de nuestro queridísimo nuevo presiente en el cual habla maravillas del país y comenta que Colombia es un país que se caracteriza por “sus explosiones de vida y colores”, pero tenemos que tener en cuenta que está hablando solo de las maravillas de nuestro país, tiene razón que tenemos cosas divinas, pero algo que él no agrega es los males que hay en sus ciudades y los males que hay en los barrios todo lo pinta color de rosa, pero cuenta los problemas por encima.

Él se apoya en que tenemos un país hermoso que no necesita cambios y que toda su biodiversidad es algo único que no necesita cambios de nada, pero si dice esas cosas y las piensa tal cual como las opina porque siempre tienta ante la destrucción de la naturaleza misma, apoya la minería y la propia tala de árboles, confirma que tenemos una distinción de vida verde, y si se siente orgulloso de esa tal vida verde por que prefiere talarla y agotarla más de lo que ya está, es un defensor disfrazado que nos habla de millones de cosas buenas pero todo lo que dice tiene un doble sentido para la sociedad, atenta contra el medio ambiente y nuestra salud.

Es una de las personas que para él infringir la ley es un simple “chiste mal hecho”, comenta que la ley se sigue al pie de la letra y que no haría daño el infringir 2 o 3 leyes que no tienten contra nada, él ni cuenta se da por estar en su mundo de perfección que todo ser humano infringe más de 3, somos de la sociedad que pasa un semáforo en rojo como si nada y nadie dice nada porque la mayoría de los ciudadanos lo han hecho, es un país donde se cobra por cuidar y donde hasta las iglesias pueden llegar a ser corruptas.

Es una parte ilógica que diga que "las plantas de cocaína es un patrimonio indígena" en pocas palabras, yo vengo de una cultura indígena y tal como para él es una honra para nosotros o algunos de nosotros puede ser un insulto que seamos identificados como se diría "vendedores de drogas".

Luego viene y comenta que la ley dice que "la cocaína es un veneno mundial así sea que solo cause mínimas muertes, el carbón y el petróleo es lo que se debe defender así pueda matar a todo el mundo", que político en su sana conciencia dice que es mejor eliminar algo que puede causar menores muertes a algo que pueda matar toda una humanidad entera que puede llegar a causar una extinción de todo humano.

Dice que las drogas es lo más dañino que puede existir, en esto tiene razón que hay más de 2.800 ciudadanos que mueren por las drogas, pero él como piensa lograr eso si como él dice lleva más de "40 años la droga en nuestro mundo", claro que sí pero como piensa el evitar eso y principios de elecciones decía que iba a apoyar el consumo menor me mariguana y luego todo lo que él comento de eso se desapareció,

Es difícil lograr que algo que viene de 4 décadas atrás se puede lograr cambiar el 4 meses ahora es claro que está diciendo palabras al vacío porque él no sabe lo difícil que puede llegar a ser, y si habla tanto de una posibilidad recuperarse los países de eso entonces porque no hace nada por los habitantes de calle para que se vea el cambio o lo que tanto quiere cambiar.

Comenta al aire que “el dinero guardado de los padres para la universidad de sus hijos es un dinero que se queda quieto y que debería ser invertido”, entonces que prefiere el con eso decirle a los padres que no piensen en un futuro para sus hijo si no que todo lo gasten en el momento porque luego no lo van a poder usar o literalmente que donde lo invierte no va a dar los frutos que el pretende que se tengan, está queriendo decir que es un desperdicio de tiempo pensar en un futuro para sus hijos.

Habla de las adicciones al poder que existen, que ahora nos basamos en el poder y en querer tener más y más de todo, pero ¿no es lo mismo que él está queriendo hoy en día? Basar todo lo que él hace en el poder para volverse el político más poderoso de todos, esa adicción de poder que hasta para él es su propia droga, ahora solo nos queda esperar y avanzar.

