¿Será por Shakira? El depresivo mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a todos

El cantante español, Alejandro Sanz, cuenta con millones de fanáticos alrededor del mundo. Después de una exitosa gira por latinoamérica, actualmente está realizando la gira ‘SANZ en Vivo España’ por España y Estados Unidos, que durará hasta septiembre de este año. Su próximo concierto será el 3 de junio en Pamplona, en el Pabellón Navarra Arena.

No obstante, parece que el artista no estaría muy motivado. En su cuenta de Twitter, el español cuenta con 19.7 millones de seguidores que están siempre al pendiente de sus publicaciones. En la noche del 26 de mayo, Alejandro Sanz, publicó un tweet bastante sentido: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

En su publicación, Alejandro Sanz, confiesa que se siente bastante triste, sin motivación para realizar el resto de su gira. Aunque muchos podrían atribuir esto a los supuestos rumores de romance con Shakira que no llegan a nada, no se trataría de eso. Por los mensajes de aliento de sus amigos, parece que se trata de un estado de depresión. Situación que preocupó a todos sus seguidores, quienes le dejaron más de 13 mil comentarios de apoyo.

