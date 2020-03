Señor alcalde de Malambo: los estudiantes esperan su respuesta

Muy famoso es aquel episodio que relata la Biblia en la cual dos mujeres reclamaban ser las madres de un bebé, caso que llevaron al Rey Salomón, famoso por haber sido un rey muy sabio, y ante aquel conflicto, él propuso que cortaran al bebé en dos, con lo que ambas mujeres tendrían derecho a la criatura, una aceptó y la otra se lamentó, acto que fue suficiente al Rey Salomón para identificar quién era la verdadera mamá y así, con su veredicto, hacer justicia.

Sabiduría, esa es unas de las cualidades necesarias de un mandatario para hacer justicia, parece que es un don que en un tema en particular parece faltarle al alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, elegido por la ciudadanía malambera bajo la bandera de devolverle la dignidad al pueblo y a partir de allí construir ciudad.

Esta tesis la fundamentó el conflicto que la administración ha generado con la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico que vive en Malambo, en su gran mayoría jóvenes que soñamos con superarnos académicamente sin necesidad de irnos de nuestro municipio, además, aspiramos también aportar ideas con tal de desarrollar nuestros proyectos de vida acá sin necesidad de emigrar a otra ciudad.

Todo nace con una absurda lógica de creer que un alcalde solo gobierna para quienes votaron por él, pues el hecho de que un beneficio de ruta estudiantil gratuita, producto de una iniciativa netamente ciudadana, que nace a causa del ineficiente servicio de transporte público que no nos traslada de forma directa al corredor universitario, entonces, que haya iniciado durante la administración anterior no quiere decir que sea de su grupo político, por ende, desconocerlo no es una afrenta contra el anterior alcalde sino contra nosotros como ciudadanía malambera.

Llego a esta conclusión por la actitud que el mandatario y su gabinete ha tenido con nosotros, pues ha rechazado los llamados a dialogo abierto, no han asistido ni delegado funcionarios a nuestras reuniones y tampoco responde a nuestros escritos, peticiones que no son caprichos nuestros sino un deber constitucional dentro de sus funciones como alcalde.

Pero la falta de sabiduría se siente más cuando, a parte de no querer dialogar y desconocer a una comunidad con un derecho adquirido, el alcalde y su gabinete calumnian y declaran enemigos de Malambo a quienes simplemente pedimos justicia, es como si el Rey Salomón hubiese simplemente hecho oídos sordos, condenando así a dos personas: la verdadera mamá y al bebé. El alcalde Rumenigge actúa mal, con sevicia, hecho que va en contravía a su discurso electoral y programa de gobierno, por lo cual este joven alcalde muy mal rodeado se está condenando a pasar como un simple político más por el palacio municipal.

Por la dignidad que Malambo y su ciudadanía se merece, no cederemos y continuaremos exigiendo nuestros derechos. Nos alegramos al saber que el beneficio lo van ampliar a estudiantes de otras instituciones de educación superior privadas, eso no es tema de debate, lo que nos inquieta es que en vez de crecer los beneficiarios se vaya a reducir excluyendo a quienes estudiamos en la Uniatlántico, única universidad pública del departamento, población que desde el 2017 iniciamos este proyecto como ciudadanos que somos. Para la ruta estudiantil hay que sumar, no restar, menos cuando cada año más jóvenes se ven animados a realizarse como profesionales universitarios.

