¿Selecciones sin visa? La nueva prohibición de Trump pone en aprietos al Mundial 2026

Aclarando que se necesita controlar la inmigración legal e ilegal y poniendo como ejemplo la violencia en que han incurrido algunos inmigrantes contra agentes del orden, Donald Trump informó que planea ampliar la lista de países cuyos ciudadanos tendrían prohibida o controlada la entrada a tierras del Tío Sam.
La siguiente es la lista de naciones cuyos nacionales están vetados, o tienen acceso controlado a los Estados Unidos.
Vale la pena destacar que la gran mayoría están localizados en África, el Medio Oriente, los antiguos territorios de la otrora Unión Soviética, islas del Caribe y América Latina.
Lo anterior podría afectar la Copa Mundo 2026, dado que algunos de los países mencionados, sus seleccionados nacionales, calificaron al evento de la FIFA y algunos partidos se darán en territorio estadounidense, tal es el caso de Cabo Verde y Nigeria.
Algunos comentaristas afirman que Colombia podría ingresar a la lista, si continúa la polémica entre Trump y Petro.
|12 naciones afectadas por la prohibición para viajar a EE.UU.
|Prohibidos todos los inmigrantes con o sin visa
|Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Yemen
|7 países bajo una prohibición parcial
|Cobija a todas las visas, turistas, estudiantes y de visitantes (B-1, B-2, B-1/B-2, F, M, and J visas)
|Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistán, Venezuela
|36 estados soberanos considerados para la prohibición de viajar a Estados Unidos.
|Se les añadiría un periodo de revisión de 60 días.
|Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Bután, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodia, Camerún, Costa de Marfil, República Democratica del Congo, Djibouti, Dominica, Etiopía, Egipto, Gabón, La Gambia, Gana, Kyrgyzstán, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, Saint Kitts y Nevis, Saint Lucia, Sao Tome and Principe, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, y Zimbabwe
