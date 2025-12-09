La recolección de 4,8 millones de firmas por Abelardo de la Espriella despierta dudas por sus costos, velocidad y transparencia, un hecho que exige investigación

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

diciembre 09, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Nadie se ha puesto a hacer cuentas de la manera inexplicable, ¿cómo Abelardo de la Espriella recogió 4.8 millones de firmas en 100 días? Otros dicen que fueron 5 millones, pero dejemos los 4.8 millones.

Para cualquier candidato la recolección de firmas no es tarea fácil, lo vemos cuando al transitar por la calle nos abordan los solicitantes de las campañas. Sería bueno saber desde cuándo el CNE comienza a contar los gastos de campaña para controlar los topes electorales y hasta qué momento esos gastos terminan.

Ese cuento que lo del Movistar Arena fue casi gratis hasta me lo creo, pero cuántos millones se invirtieron para recolectar 4.8 millones de firmas válidas Que desgaste para la Registraduría tener que revisar una por una no solo las firmas de Abelardo sino además las de los otros cientos de candidatos, donde a no dudarlo aparecerán muchas firmas repetidas no solo en la misma campaña, sino también esa misma le firmó a otros.

Que no vaya a pasar lo de las EPS que han atendido a pacientes fallecidos, porque en Colombia los fallecidos también votan. Creo que a Abelardo hay que aplicarle la misma medicina que le están aplicando a la Campaña Presidencial del actual Presidente, pero no 4 años después, desde ahora deben ser controlados los gastos para evitar que en 4 años aparezcan: Neñes, Odebrech, Keraltis o papá Pitufos, enredados en la campaña del multimillonario y derrochador Abelardo, así no llegue a la Presidencia.

Recoger 48.000 firmas por día es hablar de 2.000 firmas por hora y no creo que nadie esté recogiendo firmas después de las 5 de la tarde y tampoco nadie esté en esa labor desde las 6 de la mañana, tampoco se han reportado filas de personas con los encargados de la recolección de esas firmas.

Quienes se dedican a esa fatigante labor creo que desayunan, almuerzan y comen y eso no es gratis. Los pastores dicen que ellos ayudan al exateo Abelardo, porque en sus sueños diarios con Dios él les ha manifestado que De la Espriella es el indicado, pero creo que esa ayuda divina se está pasando.

Además, creo que estamos en presencia de un hecho que debe ser analizado e investigado y lo exigimos así. No solo por no estar de acuerdo con ese candidato, sino porque estamos ante un hecho que perjudicaría a la democracia y en especial a todos los que de una forma u otra están tratando de inscribirse.

No creo que Abelardo se someta a la consulta popular para escoger un candidato por la derecha, porque ahí se verá que muchas de esas 4.8 millones de firmas no se reflejaran como apoyo a su aspiración.

